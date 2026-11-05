Ursula von der Leyen
Von der Leyen zrezygnowała z konferencji z Nawrockim
Ursula von der Leyen miała wziąć udział w konferencji prasowej po spotkaniu przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w Trenczynie.
Początkowo planowała całkowicie odwołać swój udział w szczycie, ale zmieniła zdanie, gdyż obawiała się, że decyzja może ściągnąć negatywne zainteresowanie – mówią rozmówcy Bloomberga.
Zamiast tego von der Leyen zrezygnowała z konferencji prasowej po szczycie. Według źródeł Bloomberga – to przysługa dla premiera Donalda Tuska. Szefowa KE nie chce bowiem swoim pojawieniem się na briefingu legitymizować stanowiska Karola Nawrockiego ws. Trybunału Konstytucyjnego.
Pod koniec października sędziowie TK wybrani przez Sejm weszli do budynku Trybunału. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że w związku z wykroczeniami ze strony Bogdana Święczkowskiego, jako najstarsza stażem sędzia w TK zawiesza prezesa TK oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Jednocześnie przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawiły się oddziały policji, oficjalnie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa sędziów. Przed budynkiem instytucji trwają protesty.
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W związku z sytuacją prezydent Karol Nawrocki zawrócił z podróży do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę pojechał do Trybunału Konstytucyjnego. W kolejnych dniach krytykował działania w TK. – Praworządności nie można przywracać metodami, które same rażąco naruszają prawo – mówił prezydent na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
Komisja Europejska w tym sporze poparła rząd, przypominając, że wybór sędziów Trybunału należy do kompetencji Sejmu. „Polski Trybunał Konstytucyjny musi mieć możliwość funkcjonowania zgodnie z polską konstytucją oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma to znaczenie dla każdego polskiego obywatela, a zapewnienie tego należy do polskich władz” - przekazał komisarz UE ds. praworządności Michael McGrath.
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