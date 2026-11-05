Do zdarzenia doszło w środę w prowincji Chost we wschodnim Afganistanie. Jak informuje „The Telegraph”, powołując się na lokalne doniesienia, talibskie władze zniszczyły 650 instrumentów muzycznych, które skonfiskowano w ostatnich miesiącach w stolicy prowincji oraz okolicznych dystryktach.

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Informację potwierdził Mustaghfir Gurbaz, rzecznik gubernatora prowincji Chost. Według przekazanych przez niego informacji instrumenty wykorzystywane do grania i odtwarzania muzyki zostały zebrane przez lokalne służby, a następnie spalone.

Czytaj więcej Społeczeństwo Afganistan. Talibowie palą "niemoralne” instrumenty muzyczne Przedstawiciele ekstremistycznego ruchu talibów rządzącego w Afganistanie spalili instrumenty muzyczne i sprzęt warty tysiące dolarów, twierdząc, ż...

Nie jest to odosobniony przypadek. Talibowie regularnie konfiskują i niszczą sprzęt muzyczny w różnych częściach kraju. W październiku podobna akcja odbyła się w prowincji Dżozdżan, gdzie spalono 69 instrumentów. W maju w samym Chost zniszczono natomiast ponad 800 takich przedmiotów. Podobne działania prowadzono również w prowincjach Parwan i Laghman.

Muzyka zakazana w Afganistanie. Artyści narażeni na represje

Talibowie, którzy ponownie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 r., stopniowo wprowadzili surowe ograniczenia dotyczące kultury i życia społecznego. W 2022 r. zakazali grania i słuchania muzyki, uznając takie aktywności za sprzeczne z ich restrykcyjną interpretacją islamu. Ograniczenia objęły również nadawanie utworów muzycznych przez radio i telewizję.

Represje dotykają nie tylko samych muzyków, ale również osoby słuchające muzyki podczas prywatnych spotkań. Funkcjonariusze talibskiej policji moralności przeprowadzają kontrole i interweniują m.in. podczas uroczystości weselnych. W ubiegłym tygodniu w prowincji Badachszan doszło do starcia po tym, jak przedstawiciele władz próbowali przerwać muzykę na weselu. Według doniesień zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W lipcu w prowincji Nangarhar zatrzymano natomiast co najmniej 14 osób uczestniczących w prywatnym spotkaniu, podczas którego odtwarzano muzykę.

W rezultacie wielu afgańskich artystów i muzyków opuściło kraj. Ci, którzy pozostali, często musieli porzucić dotychczasową działalność i szukać innych źródeł utrzymania. Kontynuowanie pracy artystycznej wiąże się z ryzykiem zastraszania, zatrzymania, a nawet przemocy ze strony władz.