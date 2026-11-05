Jak poinformował belgijski dziennik „Le Soir”, samolot pasażerski Polskich Linii Lotniczych LOT lądował na lotnisku Zaventem w Brukseli w związku z otrzymaniem „podejrzanego zgłoszenia”. Chodziło o rejs LO235 z Warszawy do stolicy Belgii.

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Do sprawy odniosły się PLL LOT. Rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski przekazał PAP, że na pokładzie samolotu nie znaleziono żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów.

– Po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa rejsu LO235 z Warszawy do Brukseli załoga samolotu została poinformowana o sytuacji i przeprowadziła kontrolę pokładu zgodnie z obowiązującymi procedurami. W jej wyniku nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych przedmiotów – poinformował rzecznik.

Dodał, że po lądowaniu na lotnisku w Brukseli dodatkową kontrolę maszyny przeprowadziły służby. Ona również nie wykazała obecności niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów.

Alarm bombowy w samolocie Wizz Air z Mediolanu do Warszawy

Alarm bombowy dotyczył również samolotu linii Wizz Air lecącego z Mediolanu do Warszawy. Jak podał portal Milano Today, maszyna została przekierowana do Wiednia, gdzie bezpiecznie wylądowała.

W tym przypadku zgłoszenie okazało się fałszywe. Nie potwierdzono zagrożenia bombowego na pokładzie samolotu.

Finnair lądował w eskorcie włoskiego lotnictwa wojskowego

Kolejny przypadek opisała włoska agencja ANSA. Samolot linii Finnair lecący z Helsinek do Rzymu bezpiecznie wylądował w eskorcie włoskiego lotnictwa wojskowego. Powodem było zgłoszenie wskazujące, że na pokładzie maszyny może znajdować się ładunek wybuchowy.

W czwartek fiński przewoźnik poinformował również o kolejnym alarmie, tym razem dotyczącym samolotu lecącego z Helsinek do Wiednia.

O podobnych zdarzeniach poinformowały media w Bułgarii. Powołując się na przedstawicieli władz tego kraju, przekazały, że trzy samoloty musiały awaryjnie lądować w Sofii z powodu alarmów bombowych.

Z kolei Airbus A320 lecący z Dublina do Rzymu został przekierowany do bazy lotniczej Evreux w północnej Francji.

Alarmy bombowe w Czechach. Policja otrzymała zgłoszenia dotyczące czterech samolotów

Kolejne informacje napłynęły z Czech. Tamtejsza policja poinformowała w serwisie X o otrzymaniu zgłoszeń dotyczących zagrożenia bombowego na pokładzie czterech samolotów lecących do Pragi.

– Przygotowujemy się na przyjęcie tych jednostek, zagrożenie oceniamy jako niewielkie, ale nie lekceważymy go – przekazała czeska policja.

Później czeska agencja prasowa CTK, powołując się na rzecznika policji, poinformowała, że zgłoszenia o ładunkach wybuchowych w czterech samolotach nie potwierdziły się.

Samolot Wizz Air z Mediolanu do Bukaresztu. Ewakuowano 189 osób

Kolejny alarm dotyczył samolotu linii Wizz Air lecącego z Mediolanu do Bukaresztu. Maszyna bezpiecznie wylądowała w czwartek na lotnisku Otopeni w stolicy Rumunii po otrzymaniu informacji o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie. Informację podała agencja Reutera, powołując się na rumuńskie służby wywiadowcze.

Jak przekazał rumuński portal Digi24, samolot wylądował o godz. 11.08 czasu lokalnego (10.08 czasu polskiego). Na pokładzie znajdowało się 182 pasażerów i siedmiu członków załogi.

Wszystkie osoby zostały ewakuowane, a samolot poddano kontroli pirotechnicznej. Według dostępnych informacji ruch lotniczy na lotnisku odbywał się bez zakłóceń.

Według informacji agencji AFP co najmniej 12 europejskich lotów objęto alarmami bombowymi. Kilka samolotów otrzymało eskortę myśliwców, a co najmniej dwa rejsy zostały przekierowane na inne lotniska.