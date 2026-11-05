Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, do czwartku 5 listopada do godz. 11.30 wpłynęło 13 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym w dniach 30 października – 3 listopada.

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Czego dotyczą zawiadomienia?

Jedno z zawiadomień złożył klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dotyczy ono podejrzenia przestępstwa zamachu na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej przez Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka.

Drugie zawiadomienie złożył radny sejmiku województwa podkarpackiego i dotyczy podejrzenia siłowego wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta, naruszenia nietykalności cielesnej sędziów, możliwego bezprawnego zajęcia pomieszczeń i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez I prezesa Sądu Najwyższego.

Kolejne – trzecie – zawiadomienie złożył poseł PiS Dariusz Matecki ws. „podejrzenia popełnienia w dniu 31 października 2026 r. przy wejściu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego”.

Czwarte zawiadomienie pochodzi od osoby prywatnej i dotyczy czynnej napaści na prezydenta i zamachu na konstytucyjny organ RP „polegającego na podjęciu działań zmierzających bezpośrednio do odsunięcia od wykonywania funkcji Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz do przejęcia kierowania Trybunałem Konstytucyjnym, w szczególności przez wydanie pozbawionego podstawy prawnej zarządzenia z dnia 30 października 2026 r. o przerwie w czynnościach służbowych Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, a następnie przez uniemożliwienie tym osobom wstępu do siedziby Trybunału przy użyciu fizycznego przymusu, w tym z udziałem skierowanych na miejsce formacji ochronnych i Policji”.

Jak opisuje prokuratura, piąte zawiadomienie dotyczy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej dowódcy zabezpieczenia – funkcjonariusza policji i osób bezpośrednio odpowiedzialnych tytułem nieudostępnienia bezpiecznego wejścia Prezydentowi RP do Trybunału Konstytucyjnego.

Dwa zawiadomienia dotyczą z kolei podejrzenia popełnienia czynnej napaści na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z komunikatem prokuratury, ósme i dziewiąte zawiadomienia dotyczą podejrzenia czynnej napaści na prezydenta „przez osoby podszywające się pod sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Jedno z nich złożyła osoba prywatna, a druga Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych.

Dwa kolejne zawiadomienia – jedno od osoby prywatnej, a drugie od Fundacji Nemos – dotyczą przekroczenia uprawnień przez premiera, właściwych ministrów i osoby kierujące działaniami policji „polegające na usunięciu przemocą konstytucyjnego organu państwa”.

Dwunaste zawiadomienie złożył vloger Jan Piński. Dotyczy podejrzenia sfałszowania dokumentu zatytułowanego „Upoważnienie” z dnia 28 kwietnia 2026 r. wydanego przez Bogdana Święczkowskiego. W tym dokumencie prezes TK upoważnił Stanisława Piotrowicza do kierowania Trybunałem Konstytucyjnym pod jego nieobecność.

Ostatnie odnotowane zawiadomienie pochodzi od klubu PiS, który zarzuca sędziom TK wybranym przez Sejm (Magdalenie Bentkowskiej, Dariuszowi Szostkowi, Marcinowi Dziurdzie, Annie Korwin-Piotrowskiej, Krystianowi Markiewiczowi, Maciejowi Taborowskiemu, Sławomirowi Patyrze i Maciejowi Berkowi) „zamach na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przywłaszczeniem funkcji i przekroczeniem uprawnień”. W tej sprawie chodzi o zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Nie ma jeszcze zawiadomień od prezydenta

Warszawska prokuratura przekazała zawiadomienia celem łącznego rozpoznania Prokuraturze Krajowej, która wszczęła postępowanie dotyczące zdarzenia w TK.

Na udostępnionej liście nie znalazły się zawiadomienia, które zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Podczas środowej konferencji prasowej ogłosił, że KPRP zawiadomi prokuraturę ws. podejrzenia popełnienia przestępstw zamachu na konstytucyjny organ RP oraz czynnej napaści na prezydenta.

Bogucki zaznaczył, że zawiadomienia zostaną złożone w najbliższych dniach.