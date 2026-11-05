Podczas czwartkowej konferencji prasowej Glapiński poinformował, że Narodowy Bank Polski zrealizował swój plan posiadania 700 ton złota w rezerwach.

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Złoto w posiadaniu banku centralnego warte jest 355,7 mld zł

- To jest historyczne osiągnięcie polskiego banku centralnego. Ambitny cel, przyjęty z mojej inicjatywy, został osiągnięty. (...) Tym samym Polska ugruntowała swoją pozycję w gronie 10 państw o największych zasobach złota na świecie – powiedział Glapiński.

Jak poinformował, od początku jego kadencji zasoby złota NBP wzrosły niemal siedmiokrotnie, o 598 ton. Złoto, które jest obecnie w posiadaniu banku centralnego, warte jest 355,7 mld zł.

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- Tzw. niezrealizowany zysk na złocie wynosi natomiast 140,5 miliarda. To jest różnica między wartością tego złota liczoną po cenie, po której kupiliśmy to złoto, i obecną ceną rynkową - wyjaśnił. Zastrzegł, że obecna cena złota się waha, dlatego niezrealizowany zysk również podlega wahaniom.

Jego zdaniem złoto wzmacnia wiarygodność Polski i zwiększa odporność kraju na zawirowania na rynkach międzynarodowych.

W połowie stycznia zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę, która ustaliła poziom 700 ton złota w zasobach banku centralnego jako cel do zrealizowania.