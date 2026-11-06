W opublikowanym w piątek na stronie TK zarządzeniu sędzia Anna Korwin-Piotrowskiej poinformowała, że 17 listopada odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego ws. rozpoznania wniosków prokuratora generalnego o uchylenie immunitetów sędziom: Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu.

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Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek informował w tym tygodniu, że do TK w zeszły piątek oraz we wtorek łącznie trafiło sześć wniosków o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jeden wniosek o uchylenie immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska informowała we wtorek, że jeszcze w środę zapozna się z wnioskami o uchylenie immunitetów na tyle, aby zdecydować „w jakich terminach, w jakiej kolejności i w jaki sposób zwołać najbliższe zgromadzenia”.

Wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiego dotyczą m.in.: spraw systemów Pegasus i Hermes, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji oraz naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego. Z kolei wniosek o uchylenie immunitetu Sochańskiego dotyczy kwestii uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych.

W piątek portal Onet podał, że wśród sześciu wniosków prokuratury pięć dotyczy wyłącznie zgody TK na postawienie Święczkowskiemu zarzutów. "Ale jeden idzie znacznie dalej — prokuratura chce, aby Trybunał zgodził się na ewentualne zatrzymanie Święczkowskiego i skierowanie do sądu wniosku o areszt dla niego" - czytamy w portalu Onet. Jak podkreślono, chodzi o zarzuty dotyczące niedopuszczenia do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm.