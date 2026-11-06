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Rusłan Szoszyn: Melania Trump doprowadziła do przełomu. Czy Putin rozgrywa pierwszą damę USA?

Czym są rozmowy pierwszej damy USA? To część zakulisowej gry Putina z Trumpem. Agresor zakłada owczą skórę i wręcza „prezent” od 11-letniej dziewczynki za uratowanie życia. Tylko czyje działania jej życiu zagrażały? Tu wysłannik Kremla milczy.

Publikacja: 06.11.2026 15:48

Melania Trump dzwoniła do Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego

Melania Trump dzwoniła do Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego

Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

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Rusłan Szoszyn

W czwartek w Białym Domu za sprawą pierwszej damy USA Melanii Trump po raz pierwszy w czasie trwającej piąty rok inwazji Rosji na Ukrainę spotkali się przedstawiciele obu krajów. Formalnym powodem było zawieszenie broni w okupowanych przez Rosjan Ołeszkach w obwodzie chersońskim (obowiązywało od 27 października do 1 listopada), dzięki któremu udało się uratować kilkaset odciętych od reszty świata i pozbawionych dostępu do wody i prądu ludzi.

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