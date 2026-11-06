W czwartek w Białym Domu za sprawą pierwszej damy USA Melanii Trump po raz pierwszy w czasie trwającej piąty rok inwazji Rosji na Ukrainę spotkali się przedstawiciele obu krajów. Formalnym powodem było zawieszenie broni w okupowanych przez Rosjan Ołeszkach w obwodzie chersońskim (obowiązywało od 27 października do 1 listopada), dzięki któremu udało się uratować kilkaset odciętych od reszty świata i pozbawionych dostępu do wody i prądu ludzi.