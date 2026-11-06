Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
We wschodnich Niemczech AfD szczególnie skutecznie odwołuje się do regionalnej tożsamości. Nie traktuje enerdowskiej przeszłości wyłącznie jako historii dyktatury, lecz przywraca wartość jej codziennym symbolom i doświadczeniom, gdzie kultowe Trabanty czy motorowery Simson stają się elementami politycznego przekazu
W nagrodzonej Międzynarodowym Bookerem powieści „Schron przeciwczasowy” bułgarski pisarz Georgi Gospodinow opisuje niezwykłą klinikę dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Każde jej piętro odtwarza inną dekadę XX wieku, oferując pacjentom schronienie przed chaosem współczesności. Pomysł okazuje się tak atrakcyjny, że wkrótce całe państwa organizują referenda, aby zdecydować, do jakiej epoki chciałyby powrócić. Jak zauważa narrator: „Skoro Europa przyszłości jest już niemożliwa, wybierzmy Europę przeszłości”.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas