Rzeczpospolita

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Nostalgia paraliżuje Niemcy. Konsekwencje dla Polski mogą być szczególnie dotkliwe

AfD odnosi wyborcze sukcesy, bo najlepiej potrafi zamieniać niemieckie społeczne frustracje w obietnicę odzyskania utraconego porządku. Kto jednak zbyt długo szuka ratunku przed przyszłością w wyidealizowanej przeszłości, może w końcu obudzić demony tej przeszłości, o której wolałby zapomnieć.

Publikacja: 06.11.2026 14:57

We wschodnich Niemczech AfD szczególnie skutecznie odwołuje się do regionalnej tożsamości. Nie trakt

We wschodnich Niemczech AfD szczególnie skutecznie odwołuje się do regionalnej tożsamości. Nie traktuje enerdowskiej przeszłości wyłącznie jako historii dyktatury, lecz przywraca wartość jej codziennym symbolom i doświadczeniom, gdzie kultowe Trabanty czy motorowery Simson stają się elementami politycznego przekazu

Foto: Jens SCHLÜTER / AFP

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Anna Kwiatkowska

W nagrodzonej Międzynarodowym Bookerem powieści „Schron przeciwczasowy” bułgarski pisarz Georgi Gospodinow opisuje niezwykłą klinikę dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Każde jej piętro odtwarza inną dekadę XX wieku, oferując pacjentom schronienie przed chaosem współczesności. Pomysł okazuje się tak atrakcyjny, że wkrótce całe państwa organizują referenda, aby zdecydować, do jakiej epoki chciałyby powrócić. Jak zauważa narrator: „Skoro Europa przyszłości jest już niemożliwa, wybierzmy Europę przeszłości”.

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