Nostalgia paraliżuje Niemcy. Konsekwencje dla Polski mogą być szczególnie dotkliwe

AfD odnosi wyborcze sukcesy, bo najlepiej potrafi zamieniać niemieckie społeczne frustracje w obietnicę odzyskania utraconego porządku. Kto jednak zbyt długo szuka ratunku przed przyszłością w wyidealizowanej przeszłości, może w końcu obudzić demony tej przeszłości, o której wolałby zapomnieć.

