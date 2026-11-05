Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger opublikował w czwartek po południu komunikat, w którym odniósł się do obecności sił Bundeswehry w Polsce i dezinformacji w internecie sugerującej, że Niemcy angażują się w bieżące sprawy wewnętrzne Polski.

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„W ostatnich godzinach i dniach w mediach społecznościowych krążyły nagrania wideo i zdjęcia przedstawiające pojazdy Bundeswehry oraz żołnierzy i żołnierki w Polsce, zwłaszcza w Warszawie. Aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, Ambasada Niemiec wyjaśnia przyczyny tej obecności” – napisał.

Jak wyjaśnił Berger, obecnie Ambasada Niemiec zaprasza na uroczystości z okazji 71. rocznicy powstania Bundeswehry, podczas których zaprezentowana zostanie wystawa poświęcona 70. rocznicy powstania Sił Powietrznych. Uroczystości są obchodzone we wszystkich niemieckich placówkach zagranicznych.

Ambasador Niemiec: Bezpieczeństwo Polski jest związane z bezpieczeństwem Niemiec

„Organizacja tych uroczystości w Polsce nie jest przypadkowa ani nietypowa, lecz stanowi świadomy wyraz szacunku i uznania dla kluczowej roli Polski na wschodniej flance NATO” – zaznaczył ambasador.

Jak dodał, „powtarzająca się obecność sił niemieckich podkreśla głębokie partnerstwo dwustronne, wspólną architekturę bezpieczeństwa oraz wspólne zadania w ramach NATO. Przekonanie, że bezpieczeństwo Polski jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Niemiec, stanowi fundament naszej współpracy. Niemcy stoją dziś i będą stać w przyszłości mocno po stronie Polski”.

Berger wskazał, że „ta więź przejawia się już w ciągłej i wszechstronnej współpracy wojskowej” i podał przykłady wspólnej ochrony przestrzeni powietrznej.

„Niemcy aktywnie uczestniczyły w misjach Air Policing w Malborku i Mińsku Mazowieckim, wysyłając samoloty bojowe Eurofighter, a także udostępniając kontyngenty systemów Patriot w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej” – wymienił ambasador Niemiec.

Wspomniał także o wspólnych projektach infrastrukturalnych. Jak przypomniał, niemieckie oddziały inżynieryjne będą w przyszłości działać na Mazurach przy granicy polsko-rosyjskiej, aby wspierać terminową budowę „Tarczy Wschód”.

Miguel Berger: Niemcy nie angażują się w sprawy wewnętrzne Polski

„Ambasada Niemiec wyraźnie podkreśla, że obecna obecność ma charakter wyłącznie uroczysty i koordynacyjny w ramach wspomnianych uroczystości. Każda dezinformacja sugerująca zaangażowanie Niemiec w sprawy wewnętrzne Polski lub insynuująca wykorzystywanie sojuszników do własnych celów zostanie stanowczo odrzucona” – podkreślił Berger.

Dodał, że „Niemcy i Polska pozostają najbliższymi partnerami w czasach, w których solidarność i przejrzystość między sojusznikami z NATO są ważniejsze niż kiedykolwiek”.