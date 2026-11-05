Przeprowadzenie transformacji energetycznej w Polsce do 2040 r. ma pochłonąć nawet 3 biliony złotych, czyli średnio 200 miliardów złotych rocznie. To więcej, niż państwo może sfinansować z budżetu i funduszy unijnych. Rząd szuka więc dodatkowych źródeł finansowania. PFR proponuje rozwiązanie.

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Pieniądze z PPK trafią na wielkie inwestycje energetyczne? Rekomendacja PFR

Zbudowanie nowych elektrowni, modernizacja i rozbudowa sieci oraz rozwój OZE przekraczają możliwości budżetu państwa i funduszy unijnych. W odpowiedzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR) proponuje rozszerzenie możliwości inwestowania aktywów PPK, by część zgromadzonych tam oszczędności emerytalnych mogła trafiać do funduszy rynku prywatnego. Rozwiązanie mogłoby otworzyć dodatkowe źródło finansowania dla długoterminowych projektów gospodarczych. Jak informuje portal WNP, taka rekomendacja została już przekazana Ministerstwu Finansów.

– Celem jest zwiększenie możliwości dywersyfikacji inwestycji i finansowania rozwoju gospodarki, z uwzględnieniem interesu uczestników programu – tłumaczy PFR w odpowiedzi na pytania portalu. Fundusz zastrzega jednak, że ma to charakter czysto konsultacyjny, a decyzje o ewentualnych zmianach podejmuje rząd. Rekomendacja otwarcia na tego rodzaju inwestycje dotyczy wyłącznie PPK, a nie środków zgromadzonych w Indywidualnych Kontach Emerytalnych czy Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego.

Rozwiązań szuka również PZU

Nad rozwiązaniami, które pozwolą wykorzystać oszczędności do finansowania długoterminowych inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, pracuje również PZU. – Pracujemy nad instrumentami, które umożliwią finansowanie długoterminowych inwestycji strukturalnych. Rolą ubezpieczyciela jest stworzenie takich produktów, które pozwolą na przewidywalne inwestowanie w dłuższym terminie - powiedział cytowany przez portal WNP prezes PZU Bogdan Benczak podczas niedawnego Kongresu Ubezpieczeń.

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