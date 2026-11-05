Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego toczy się w najlepsze: wybrani przez Sejm w marcu 2026 roku sędziowie przejmują TK, a przed budynkiem trwa demonstracja środowisk związanych m.in. z PiS, Klubami Gazety Polskiej i Ruchem Obrony Granic. Tymczasem w czwartek wieczorem lider Konfederacji Sławomir Mentzen i wiceszef MON Władysław Kosiniak-Kamysz opublikowali na swoich profilach na platformie X wspólne zdjęcie.

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Lider Konfederacji opatrzył je opisem „idzie ku dobremu”, a szef PSL napisał: „Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie”.

Trybunał Konstytucyjny. Kosiniak-Kamysz i Mentzen rozmawiali o resecie w TK

Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski przekazał PAP, że liderzy PSL i Konfederacji rozmawiali o sposobach wyjścia z kryzysu wokół TK. „Wkrótce będzie więcej szczegółów i może owoce tych rozmów” – zapowiedział.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk, zapytany w Polsat News o to spotkanie oraz o to, czy będzie zgoda Koalicji Obywatelskiej na reset konstytucyjny, powiedział, że „Kosiniak-Kamysz w przypadku różnego rodzaju niepokojów społecznych zawsze szuka takiej trochę trzeciej drogi”.

– W przypadku Trybunału Konstytucyjnego uważam, że sprawa została zamknięta. Mamy dzisiaj sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm i dzisiaj muszą ułożyć swoją pracę (...) – dodał.

– Bardzo cenię Władysława Kosiniaka-Kamysza, jestem wiceministrem w Ministerstwie Obrony Narodowej, natomiast moim szefem jest Donald Tusk i premierem jest Donald Tusk, decyzję podejmiemy we właściwym czasie – doprecyzował, dopytywany o możliwość poparcia lub odrzucenia projektu ustawy ws. resetu konstytucyjnego.

Reset konstytucyjny. Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt naprawy Trybunału Konstytucyjnego

Kosiniak-Kamysz przedstawił w czwartek projekt ustawy o zmianie konstytucji, nazwany „resetem konstytucyjnym”. Zwrócił się przy tym do formacji opozycyjnych, które deklarowały chęć zmiany konstytucji, czyli do Konfederacji i Rozwoju Plus. – To teraz PSL, ja osobiście, mówię wam „sprawdzam”, czy to były tylko słowa, żeby zagrać pewną pozę w teatrze politycznym, czy realna rola, którą chcecie odegrać w Rzeczpospolitej i jej naprawie – mówił lider PSL

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Projekt zakłada, że Zgromadzenie Narodowe na umotywowany wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mogłoby większością co najmniej 3/5 ustawowej liczby członków (336 parlamentarzystów) uznać trwałą niezdolność TK do wykonywania jego zadań. Następnie taką samą większością, w jednym głosowaniu, wybrałoby nowy 15-osobowy skład Trybunału - po pięciu sędziów na 3, 6 i 9 lat.

Kandydatów wskazywałby marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii m.in. I prezesów SN i NSA oraz za uprzednią zgodą prezydenta. W dniu wyboru nowego składu wygasłyby kadencje dotychczasowych sędziów TK, którzy przeszliby w stan spoczynku.

Jak zmienić konstytucję? Projekty resetu ws. Trybunału Konstytucyjnego

Do wniesienia projektu potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów; klub PSL liczy 32 posłów, a lider ludowców liczy na wsparcie Polski 2050 oraz zaapelował o podpisy do pozostałych koalicjantów, a także Konfederacji i Rozwoju Plus. Do uchwalenia zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 głosów w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zadeklarował sceptycyzm wobec zmiany konstytucji w tej kadencji, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił, że o „resecie” można rozmawiać, jeśli nie zahamuje on pracy Trybunału. Własny projekt „resetu konstytucyjnego” złożyli na początku października posłowie Rozwoju Plus, a w ostatnich dniach – Konfederacja.