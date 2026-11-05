Decyzja to zwrot w sprawie. We wrześniu sąd rejonowy nie uwzględnił bowiem wniosku o areszt Króla. Zażalenie rozpoznał Sąd Okręgowy w Katowicach, który przychylił się do prośby śledczych.

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Poseł uczestniczył w posiedzeniu. Został zatrzymany przez policję na sali rozpraw. Król trafi do aresztu na 88 dni.

Korupcja i oszustwa

Śledztwo wobec Wojciecha Króla dotyczy podejrzeń oszustwa i korupcji w ramach zamówień ws. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Prokuratura Europejska zarzuca Królowi przyjmowanie korzyści od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego wpływy. Wśród korzyści majątkowych, jakie miał otrzymać było m.in. 2,5 tys. euro łapówki, opłacenie wycieczki do Tajlandii i udostępnienie luksusowego auta podczas wyjazdu do Włoch.

Król miał według śledczych obiecać jednemu z biznesmenów m.in. pośrednictwo w załatwianiu kontraktu na dostawę sprzętu z Wietnamu.

Dwa wnioski ws. Króla

Prokuratura Europejska dwukrotnie wnioskowała o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Za pierwszym razem – w lipcu – Sejm zgodził się jedynie na uchylenie immunitetu.

Delegowana do Prokuratury Europejskiej prok. Agnieszka Marcińczyk wskazała we wrześniu podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, że drugi wniosek nie stanowi uzupełnienia pierwszego, a dotyczy „innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania” Króla, które zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku.

– W toku postępowania – wraz z pozyskiwaniem nowych dowodów – ujawniono, że z dużym prawdopodobieństwem pan poseł Wojciech Król mógł dopuścić się popełnienia przestępstw korupcyjnych – powiedziała prok. Marcińczyk.

Król: to kapiszon

Król wielokrotnie nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Twierdził, że cała sprawa to "kapiszon", a w Tajlandii nigdy nie był.

Dodatkowo poseł w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" przekonywał, że sprawa jest polityczna i wiąże się z sytuacją w Radzie Mediów Narodowych, której jest przewodniczącym.

- W grudniu kończy się kadencja jednego z członków, Roberta Kwiatkowskiego. Chodzi o to, żeby mnie zająć na ten czas, a za chwilę atmosfera związana z chęcią pociągnięcia mnie do odpowiedzialności karnej stopnieje. Dzisiaj jest wniosek za wnioskiem o areszt, bo najlepszym środkiem izolacyjnym dla przewodniczącego Rady Mediów Narodowych byłby areszt na trzy miesiące po to, żeby nic w tym czasie się nie wydarzyło, żebym nie był w stanie podejmować decyzji wiążących dla mediów publicznych – mówił Król.