Pan Tadeusz walczy o odzyskanie nieruchomości / zdjęcie ilustracyjne
Serwis porównuje zaistniałą sytuację do problemu hiszpańskich ocupas, czyli osób, które w czasie nieobecności właściciela wchodzą do jego nieruchomości i bezprawnie w niej zamieszkują.
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Sprawa opisana przez serwis Wyborcza.biz dotyczy pana Tadeusza. Po śmierci siostry, zgodnie z jej testamentem, odziedziczył wraz z bratem dom w Osiecznej koło Leszna. Wydziedziczony został natomiast za „niewdzięczność” syn zmarłej siostry – pan Dariusz. Obecnie, po śmierci brata, jedynym właścicielem domu jest pan Tadeusz.
Mężczyzna od lat nie mieszka jednak w rodzinnej miejscowości i z tego powodu postanowił sprzedać nieruchomość. Wówczas w domu zaczął pomieszkiwać jego wydziedziczony siostrzeniec, pan Dariusz, który uzyskał klucze od sąsiada, a następnie usunął kłódkę zamontowaną przez właściciela i założył własną. Ponadto wyciął drzewa w sadzie, wymienił zamki, a także przywiózł do domu swoje rzeczy i meble.
Mężczyzna nie pozwala panu Tadeuszowi wejść do jego nieruchomości, grożąc powiadomieniem policji i zgłoszeniem zakłócenia miru domowego. Twierdzi, że na pobyt w domu pozwoliła mu ustnie babcia, która zmarła w 2007 r. Ponadto pan Dariusz podważa testament matki i w związku z tym do księgi wieczystej nieruchomości wpisał roszczenie. Złożył też do sądu wniosek o ponowne przeprowadzenie postępowania spadkowego. To z kolei oznacza, że pan Tadeusz nie może sprzedać nieruchomości.
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W związku z opisaną sytuacją pan Tadeusz założył sprawę o zakłócanie miru domowego. To przestępstwo polegające na wdarciu się do cudzego domu, mieszkania czy lokalu oraz na nieopuszczaniu go mimo żądań właściciela.
Sąd Rejonowy w Lesznie uznał jednak, że nie doszło do naruszenia miru domowego, ponieważ właściciel nieruchomości nie mieszka w niej na co dzień. W uzasadnieniu sąd napisał, że „instytucja nietykalności mieszkania ma chronić wolność i spokój mieszkańców, a nie prawo własności”.
– To było dla mnie nie do uwierzenia. To oznacza, że każdy może wejść do niezamieszkiwanego domu czy mieszkania i się tam rozgościć – przyznał pan Tadeusz cytowany przez Wyborcza.biz.
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Mężczyzna odwołał się do sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał jednak wyrok sądu pierwszej instancji i zaznaczył, że „znajduje oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego”. Według sądu do naruszenia miru domowego może dojść tylko w sytuacji, gdy przedmiotowa nieruchomość jest przez właściciela zamieszkiwana.
Sąd apelacyjny wskazał ponadto, że w zaistniałej sytuacji pan Tadeusz może wystąpić do sądu cywilnego z pozwem o eksmisję. Mężczyzna, jak podaje Wyborcza.biz, pozew taki złożył już rok temu i cały czas oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd.
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