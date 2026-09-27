Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około 300 tys. osób, natomiast władze oceniły liczbę uczestników na około 25 tys.

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Seniorka wyrzucona na bruk. Stolica Hiszpanii wyszła na ulice

Protestujący zgromadzili się w sobotę po południu na centralnym placu Puerta del Sol, gdzie mieści się siedziba władz regionu Madrytu. Następnie przeszli w okolice siedziby ratusza i pod budynek parlamentu.

Przyczyną demonstracji była przeprowadzona 23 września eksmisja 87-letniej Maricarmen Abascal z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro.

Według związku najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1650 euro miesięcznie, czego kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury.

Czytaj więcej Społeczeństwo „Dla Ceuty”. 50 tys. osób demonstrowało w Madrycie Manifestacja solidarności z Ceutą była na wielu zorganizowanych 2 września wiecach w Hiszpanii połączona z protestem wobec rządu Pedro Sáncheza, w...

Namioty na Puerta del Sol. Ludzie przejęli centralny plac miasta

Według dziennika „ABC” po zakończeniu manifestacji setki osób zaczęły zajmować plac Puerta del Sol i rozbijać tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.