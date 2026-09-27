W ostatnim tygodniu września brytyjskie ministerstwo biznesu, innowacji, nauki i handlu opublikowało dokument informacyjny zawierający najświeższe dane nt. handlu i inwestycji między Wielką Brytanią a Polską. W okresie czterech kwartałów upływającym wraz z końcem marca 2026 r. całkowita wartość wymiany handlowej, czyli eksportu i importu, w towarach i usługach między Wielką Brytanią a Polską wyniosła ok. 33,9 mld funtów, co stanowi wzrost o 4,7 proc., tj. o ok. 1,5 mld funtów w cenach bieżących, w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem. W tej zbiorczej kwocie całkowity import z Polski do Wielkiej Brytanii wyniósł 20,6 mld funtów, co stanowiło wzrost o 0,3 proc., czyli o 60 mln funtów, natomiast całkowity eksport z Wielkiej Brytanii do Polski miał wartość 13,2 mld funtów, zatem nastąpił wzrost o 12,4 proc., czyli o ponad 1,4 mld funtów. W analizowanym okresie Polska była szesnastym pod względem wielkości partnerem handlowym Wielkiej Brytanii (przy czym dwudziestym w eksporcie i trzynastym w imporcie), odpowiadając za 1,8 proc. całkowitej wymiany handlowej tego kraju.

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Co wysyłamy do i sprowadzamy z Wielkiej Brytanii?

Pięcioma najpopularniejszymi towarami eksportowanymi z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie były:

– ropa naftowa (2,3 mld funtów, wzrost o 15,9 proc.)

– agregaty prądotwórcze (847,2 mln funtów, wzrost o 50 proc.)

– napoje i tytoń (537,4 mln funtów, wzrost o 1,4 proc.)

– samochody (411 mln funtów, spadek o 2,6 proc.)

– maszyny specjalistyczne (301,8 mln funtów, spadek o 6,4 proc.)

Z kolei pięć najpopularniejszych towarów importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie to:

– mięso i przetwory mięsne (1,3 mld funtów, wzrost o 2,1 proc.)

– maszyny biurowe (902,9 mln funtów, wzrost o 5,1 proc.)

– pojazdy drogowe inne niż samochody (746,5 mln funtów, spadek o 7,4 proc.)

– napoje i tytoń (614,7 mln funtów, spadek o 0,7 proc.)

– preparaty toaletowe i czyszczące (608,1 mln funtów, wzrost o 3,1 proc.)

Trzy najpopularniejsze rodzaje usług eksportowanych z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie przedstawiały się następująco:

– inne usługi biznesowe (1,2 mld funtów, wzrost o 38,9 proc.)

– usługi turystyczne (758 mln funtów, wzrost o 2,8 proc.)

– usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informatyczne (699 mln funtów, wzrost o 51 proc.)

Ponadto trzema najpopularniejszymi rodzajami usług importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie były:

– inne usługi biznesowe (2 mld funtów, niedostępne dane o zmianie procentowej)

– usługi transportowe (1,8 mld funtów, wzrost o 4,4 proc.)

– usługi turystyczne (1,4 mld funtów, wzrost o 4,2 proc.).

Partnerstwo Gdyni z Plymouth

W dniach 18-19 września Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, spotkał się w Londynie z przedstawicielami polskich organizacji, m.in. ze Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania Polonii oraz polityki państwa polskiego wobec Polaków mieszkających za granicą. Uczestniczył także w obchodach 50. rocznicy odsłonięcia Pomnika Katyńskiego na londyńskim cmentarzu Gunnersbury.

Z kolei 11 września minęło 50 lat partnerstwa Gdyni z brytyjskim Plymouth. Inicjatorem porozumienia była organizacja społeczno-kulturalna Plymouth Anglo-Polish Cultural Society, a jego realizację od 1990 r. kontynuuje Plymouth-Gdynia Twinning Panel. Jest to jedno z pierwszych partnerstw miast z Wielkiej Brytanii i Polski. Na przestrzeni tego półwiecza miasta współpracowały ze sobą głównie w dziedzinach edukacji, kultury i sportu. Kilka lat po nawiązaniu partnerstwa w Gdyni powstał Skwer Plymouth, gdzie stanął pomnik w kształcie kotwicy i tablica upamiętniająca partnerstwo, a także postawiono tam czerwoną budkę telefoniczną, prezent od miasta brytyjskiego dla polskiego. Z kolei jedna z głównych dróg wlotowych do Plymouth nosi nazwę Gdynia Way, pobliski most ma oprawę graficzną nawiązującą do morskiego dziedzictwa obu portów, w centrum miasta znajduje się fontanna „Plymouth-Gdynia” podkreślająca ich szczególny związek, zaś na domu, gdzie podczas drugiej wojny światowej mieściła się siedziba Polskiej Marynarki Wojennej, została umieszczona poświęcona temu tablica pamiątkowa, nieco później przeniesiona w inne miejsce. Obecnie w Plymouth mieszka kilkanaście tysięcy osób z Polski oraz polskiego pochodzenia.

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Na początku września Melinda Simmons, brytyjska ambasador w Polsce, odwiedziła Lubin, Wrocław i Kraków. Wizyty były elementem szerszego programu poznawania różnych regionów Polski i budowania relacji z przedstawicielami władz lokalnych, środowisk biznesowych, akademickich oraz instytucji kulturalnych. Głównym celem spotkań było lepsze zrozumienie specyfiki gospodarczej, społecznej oraz naukowej tych miast i regionów. Służyły wymianie doświadczeń oraz rozmowom na temat potencjalnych obszarów współpracy między Wielką Brytanią a Polską na szczeblu regionalnym.