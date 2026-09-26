„Przez ścianę” Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrnymi Lwami doceniono „Powiedz mi, co czujesz” Łukasza Rondudy.

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Szafirowe Lwy i wybitne jury. Kto jeszcze zachwycił w Gdyni?

„Przez ścianę” to oparta na faktach historia miłosna rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Czarno-białe, minimalistyczne kadry pokazują 1947 r. Wiesława Pajdak (w tej roli Maria Dębska) trafia do więzienia przy ul. Rakowieckiej za działalność w podziemiu antykomunistycznym. Pewnej nocy kobieta rozpoczyna rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse'a z zajmującym sąsiednią celę Jerzym Śmiechowskim (Jakub Gierszał).

Szafirowe Lwy dla najlepszego obrazu w konkursie perspektywy zgarnęła „Czarna godzina” Filipa Bojarskiego. Filmy w tej sekcji ocenili reżyserka Dorota Kędzierzawska (przewodnicząca), scenografka Elwira Pluta oraz aktor Jacek Poniedziałek.

Paweł Pawlikowski najlepszym reżyserem

Paweł Pawlikowski został nagrodzony za reżyserię „Ojczyzny” podczas sobotniej gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Statuetka w konkursie perspektywy za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu powędrowała do Julii Totoszko za rolę w „Miłych kobietach”.

Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego przyznano filmowi „Hot Spot” Agnieszki Smoczyńskiej.

Jaśmina Polak i Anson Boon ze statuetkami za role pierwszoplanowe

Jaśmina Polak i Anson Boon zdobyli statuetki za role pierwszoplanowe. Uznanie jurorów zapewniły im kreacje w – kolejno – „Exotic” i „Dobrym chłopcu”.

Platynowe Lwy za całokształt twórczości trafiły do Haliny Prugar-Ketling, wybitnej montażystki związanej z kinem od początku lat 50. XX wieku, współpracującej m.in. z Andrzejem Wajdą przy „Człowieku z żelaza” i „Pannach z Wilka”, Romanem Polańskim przy „Nożu w wodzie”, Jerzym Skolimowskim przy „Barierze” i z Andrzejem Żuławskim przy „Trzeciej części nocy”. Prugar-Ketling to trzecia po Agnieszce Holland oraz Ewie Braun kobieta – i zarazem pierwsza reprezentantka montażystek – uhonorowana tą statuetką w całej historii festiwalu.

Nagrodę za profesjonalny debiut aktorski przyznano Janowi Sałasińskiemu, który wystąpił w „Powiedz mi, co czujesz”.

W kategorii debiut reżyserski lub drugi film zwyciężyła „Kobieta stanu wolnego” Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego.

Monika Frajczyk i Jacek Koman nagrodzeni za role drugoplanowe

Monika Frajczyk i Jacek Koman zostali nagrodzeni za role drugoplanowe w – kolejno – „Exotic” i „Naszej rewolucji”.

Następnie za charakteryzację do „Violetty Villas” dostrzeżono Anne Cathrine Sauerberg, Agnieszkę Józefinę Sasim i Anetę Brzozowską, a za kostiumy do „Hot Spot” – Katarzynę Lewińską.

Bartosik i Khalid uhonorowani za scenariusz „Dobrego chłopca”

Bartek Bartosik i Naqqash Khalid zostali uhonorowani za scenariusz „Dobrego chłopca”.

W trakcie uroczystości w gdyńskim Teatrze Muzycznym do Jana Komasy, twórcy „Dobrego chłopca”, trafiła nagroda publiczności. Za montaż tego obrazu doceniono Agnieszkę Glińską.

Statuetka za zdjęcia do „Przez ścianę” przypadła Jolancie Dylewskiej.

Za muzykę do „Hot Spot” nagrodzono Zuzannę Wrońską i Marcina Macuka, a dźwięk do tego filmu zapewnił statuetkę Marcinowi Lenarczykowi.

W kategorii scenografii zwyciężyli Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński („Ojczyzna”).

W jury konkursu głównego zasiedli: reżyser, scenarzysta Krzysztof Zanussi (przewodniczący), scenarzysta Przemysław Chruścielewski, scenografka Jagna Dobesz, aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, kompozytor Mikołaj Trzaska, producent Marcin Wierzchosławski i autorka zdjęć filmowych Ita Zbroniec-Zajt.