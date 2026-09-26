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Aleksander Łukaszenko
„Reset” jest nośnym słowem w polskiej przestrzeni publicznej i jego użycie w kontekście wtorkowego spotkania wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego ze swoim białoruskim odpowiednikiem Maksimem Ryżankowem w ONZ byłoby z pewnością uzasadnione, gdyby Polska opowiedziała się za zniesieniem nałożonych na Białoruś sankcji UE i powróciła do stanu relacji (handlowych i politycznych) z państwem Łukaszenki sprzed ponad sześciu lat. Na to się jednak w dającej się przewidzieć przyszłości nie zanosi, przynajmniej dopóki trwa wojna Rosji z Ukrainą, więc użyjmy bezpieczniejszego, ale nie mniej nośnego słowa „odwilż”. Z pewnością nie będzie to przesadą ani nadinterpretacją tego, co wydarzyło się w Nowym Jorku.
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