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Rusłan Szoszyn: Polska-Białoruś. Gdzie kończy się odwilż, a zaczyna reset

Po sześciu latach od nieudanej rewolucji na Białorusi Polska zmienia taktykę w relacjach z Aleksandrem Łukaszenką. Jak nie nadepnąć na te same grabie.

Publikacja: 26.09.2026 18:32

Aleksander Łukaszenko

Aleksander Łukaszenko

Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova

Rusłan Szoszyn

„Reset” jest nośnym słowem w polskiej przestrzeni publicznej i jego użycie w kontekście wtorkowego spotkania wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego ze swoim białoruskim odpowiednikiem Maksimem Ryżankowem w ONZ byłoby z pewnością uzasadnione, gdyby Polska opowiedziała się za zniesieniem nałożonych na Białoruś sankcji UE i powróciła do stanu relacji (handlowych i politycznych) z państwem Łukaszenki sprzed ponad sześciu lat. Na to się jednak w dającej się przewidzieć przyszłości nie zanosi, przynajmniej dopóki trwa wojna Rosji z Ukrainą, więc użyjmy bezpieczniejszego, ale nie mniej nośnego słowa „odwilż”. Z pewnością nie będzie to przesadą ani nadinterpretacją tego, co wydarzyło się w Nowym Jorku.

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