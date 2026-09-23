Sikorski, mówiąc o swoim spotkaniu z szefem dyplomacji kraju, który jest bliskim sojusznikiem Rosji i który wspierał Rosję w jej wojnie przeciw Ukrainie (24 lutego 2022 roku Rosjanie wtargnęli na Ukrainę m.in. z terytorium Białorusi) wyjaśnił, że przy okazji obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku można spotkać się również z przedstawicielami krajów, z którymi „niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach”.

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Radosław Sikorski rozmawiał z szefem MSZ Białorusi m.in. o przelotach rosyjskich dronów

Rozmowa Sikorskiego z Ryżenkowem dotyczyła m.in. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz kwestii bezpieczeństwa w regionie. Wicepremier pytany o to, czy prosił Białoruś, by nie zezwalała Rosji na przelot dronów i rakiet przez jej terytorium, odparł: „między innymi”.

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Wicepremier w reakcji na uwagę, że był to prawdopodobnie pierwszy kontakt Polski i Białorusi na tak wysokim szczeblu od 2016 roku odparł, że to efekt tego, iż „mamy obecnie unormowaną bardziej niż w przeszłości sytuację na granicy”. – Oczywiście to zasługa tego, że kolejne rządy zainwestowały w płot skuteczny na granicy (chodzi o zaporę zbudowaną na granicy Polski z Białorusią za rządów PiS i umocnioną przez obecny rząd – red.), ale mamy też zwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta – zaznaczył.

– Sąsiadom wolno więcej, mają większe powody, żeby próbować stabilizować swoje stosunki – podkreślił też Sikorski.

Radosław Sikorski o relacjach z Białorusią: Gdy sąsiad chce stosunki odmrozić, Polska zawsze jest pierwsza do zgody

– To jest spotkanie pierwsze, zapoznawcze, ale odbywają się też spotkania innych resortów, na innych szczeblach. Wkrótce otwieramy nowy budynek ambasady w Mińsku. Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody – zaznaczył też szef MSZ.

Na pytanie, czy jego rozmowa z szefem MSZ Białorusi oznacza, że polski rząd uznaje reżim Łukaszenki, Sikorski powiedział: „jako państwo uznajemy inne państwa, a nie rządy”. Dopytywany, czy można mówić o normalizacji relacji Polski z Białorusią, szef dyplomacji stwierdził z kolei, że jego spotkanie „jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjać”.

Radosław Sikorski o licencji na Patrioty dla Ukrainy: Dobry kierunek

Sikorskiego pytano też o spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem, do którego doszło 22 września w Nowym Jorku i o poruszoną w czasie tego spotkania kwestię udzielenia Ukrainie licencji na produkcję rakiet do Patriotów. Zełenski twierdził po spotkaniu, że Trump odnosi się do tego pozytywnie, a koncern Raytheon, produkujący te pociski, wyraził gotowość do współpracy z Kijowem.

– To są bardzo skomplikowane technologie, to wymaga rozmów licencyjnych, transferów własności intelektualnej, budowy nowych fabryk. To jest sprawa raczej na lata niż na tygodnie czy miesiące – zauważył wicepremier. Jak dodał udzielenie licencji Ukrainie byłoby jednak „dobrym kierunkiem i oznaką solidarności” z Kijowem.

– Byłem w Kijowie tydzień temu i tam uderzały nie tylko drony, przed którymi – niektórymi typami – są jakieś sposoby obrony, takie elektroniczne strącanie, a na rakiety balistyczne jest właściwie tylko jeden sposób: Patriot PAC-3 – zauważył szef MSZ.