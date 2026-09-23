Agencja AFP podała natomiast, że w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ Witkoff spotkał się z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Aragczim. Szef irańskiej dyplomacji miał przedłożyć warunki dotyczące zakończenia wojny.

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Donald Trump w ONZ mówi o „unicestwieniu” Iranu, ale zapowiada też dalsze rozmowy

Po spotkaniu Witkoff poinformował, że Amerykanie wzięli udział w długich rozmowach z delegacją irańską. „(...) na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeprowadziliśmy długie rozmowy z delegacją irańską za pośrednictwem mediatorów, którzy przez cały dzień przekazywali informacje między obiema stronami” – napisał Witkoff w serwisie X.

Specjalny wysłannik prezydenta USA dodał, że mediatorom „udało się doprowadzić do zakończenia kolejnej rundy rozmów” i wyraził nadzieję, że „okaże się ona konstruktywna”. Dodał, że mediatorzy będą kontynuować swoją pracę.

Wcześniej Trump poinformował, że w Nowym Jorku doszło do produktywnego spotkania z irańską delegacją i zapowiedział kolejne rozmowy. Do rozmów doszło po tym, jak podczas swojego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Trump oznajmił, że ma do wyboru zawrzeć porozumienie z Iranem lub „unicestwić Republikę Islamską”.

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Trump nie ma pomysłu na Ukrainę W dorocznym wystąpieniu przed ONZ amerykański prezydent tylko zdawkowo wspomniał o największym konflikcie w Europie od drugiej wojny światowej.

17 czerwca Donald Trump podpisał w Wersalu porozumienie wstępne kończące wojnę USA i Izraela z Iranem – tego samego dnia porozumienie podpisał też w Teheranie prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Podpisanie porozumienia miało rozpocząć 60-dniowy okres negocjacji końcowego porozumienia kończącego wojnę. USA i Iran nie znalazły jednak jak dotąd porozumienia w najbardziej spornych kwestiach: chodzi o przyszłość irańskiego programu nuklearnego, a także kwestię żeglugi w cieśninie Ormuz. Ta ostatnia przed wybuchem wojny była uważana za międzynarodowy szlak wodny, natomiast teraz Iran chce sprawować nad nią kontrolę, na co USA się nie zgadzają. Cieśnina Ormuz nadal jest dziś blokowana przez Iran, a USA utrzymują blokadę irańskich portów. Konsekwencją impasu jest wzrost cen ropy, który przekłada się na rosnące ceny benzyny.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

W nocy z 22 na 23 września do Nowego Jorku przybył prezydent Irnau Masud Pezeszkian. 23 września prezydent Iranu wygłosi przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ma także, na marginesie obrad, spotkać się z przywódcami innych państw – w planach nie ma jednak jego spotkania z Trumpem.

Pezeszkian jest najwyższym rangą przedstawicielem władz Iranu, który odwiedza Stany Zjednoczone od wybuchu 28 lutego wojny między Iranem a USA i Izraelem.

Irańska agencja IRNA poinformowała 21 września, że Stany Zjednoczone odmówiły wydania wiz części osób towarzyszących prezydentowi, w tym członkom jego zespołu ds. komunikacji. IRNA określiła decyzję władz USA jako „bezprecedensowy wrogi krok”.

Będzie spotkanie Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku

Na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ dojdzie też do spotkania sekretarza stanu USA Marco Rubio z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem – o czym poinformował Departament Stanu. Spotkanie ma odbyć się o 9 rano czasu lokalnego (w Polsce będzie 15.00). Żadnych dalszych szczegółów dotyczących spotkania nie ujawniono.

Spotkanie takie Rubio zapowiadał już przed tygodniem. Wówczas mówił, że będzie rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji o roli USA jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Rosyjska gazeta „Izwiestia”, powołując się na MSZ w Moskwie, podała natomiast, że ministrowie omówią m.in. współpracę Rosji i USA w ramach ONZ.

Trump, występując 22 września na forum ONZ, zapowiedział, iż wojna w Ukrainie zakończy się szybciej, niż się powszechnie uważa. Zapewnił, że Amerykanie blisko współpracują w tej kwestii z przywódcami Rosji i Ukrainy.