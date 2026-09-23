Bałtycka Linia Obrony to projekt uzgodniony na początku 2024 r. na spotkaniu ministrów obrony państw bałtyckich w łotewskiej Rydze. Ciąg umocnień na granicy z Rosją ma wzmocnić bezpieczeństwo tego regionu wobec agresywnej polityki Moskwy. Przedłużeniem Bałtyckiej Linii Obrony na południu ma być budowana przez Polskę „Tarcza Wschód”.

Reklama Reklama

Wzmocnienie obejmuje w zasadzie całą granicę wschodnią, z czego na długości 500 kilometrów będzie to związane z budową różnego typu infrastruktury wojskowej Foto: Rzeczpospolita

Turyści przyjeżdżają na pogranicze Rosji i Estonii i chcą zobaczyć instalacje przeciwpancerne

Okazuje się jednak, że budowane na granicy z Rosją przez Estonię umocnienia, w tym m.in. tzw. zęby smoka, czyli zapory przeciwpancerne, stają się atrakcją turystyczną, a w kraju notowany jest wzrost „turystyki granicznej”.

– Przyjezdni pytają, czy w pobliżu granicy z Rosją jest nadal bezpiecznie i czy mieszkańcy nie boją się wojny. Dotychczas większość gości odwiedzała skansen i zapoznawała się z miejscową kulturą ludową, teraz chcą zobaczyć przekopane rowy i instalacje przeciwpancerne – zauważyła Helen Alumae, lokalna przewodniczka w Setomaa, historycznym regionie położonym na południe od Jeziora Pejpus, zamieszkałym przez ugrofińską ludność Seto.

Do 2027 roku na granicy Estonii z Rosją ma powstać około 40 km rowów przeciwpancernych, a także prawie 600 bunkrów. Plan zakłada również budowę strefy obronnej o długości około 100 km i szerokości około 40 km w głąb terytorium. Pierwsze instalacje powstały tej jesieni.

Granica Estonii z Rosją liczy 338 km, z czego ok. 135-kilometrowy odcinek lądowy jest głównie w trudnym zalesionym i bagiennym terenie, z kolei 76 km przebiega przez rzekę Narwę, zaś 127 km przez jezioro Pejpus.

W Rosji wprowadzono obostrzenia na granicy z Estonią

Niedawno rosyjska FSB wprowadziła w szerokiej na pięć kilometrów strefie przygranicznej z Estonią obostrzenia, tworząc na tym terenie obszar ścisłej kontroli. Wprowadzone obostrzenia obejmują zakaz poruszania się po zmroku, korzystania z łodzi, dostępu do brzegów rzeki oraz noszenia broni palnej przez cywilów.