Witamina D występuje w żywności w dwóch formach. D2, czyli ergokalcyferol, pochodzi głównie z produktów roślinnych, natomiast D3 – cholekalcyferol – znajduje się w produktach zwierzęcych. Za pomocą diety jesteśmy w stanie pokryć jedynie około 20 proc. całkowitego zapotrzebowania organizmu na tę witaminę. Pozostała część powinna pochodzić z syntezy skórnej lub, jeśli jest to konieczne, z suplementacji.

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Jakie jest najlepsze źródło witaminy D w żywności?

Najbogatszym źródłem witaminy D3 są tłuste ryby morskie, w szczególności świeży węgorz, który dostarcza około 1200 IU w 100 g. Duże ilości zawierają również świeży dziki łosoś, śledź w oleju, a także łosoś pieczony lub gotowany. Mniej witaminy D znajdziemy w dorszu, mięsie drobiowym, podrobach oraz produktach mlecznych. Jej źródłem są także jaja, zwłaszcza żółtka. W nabiale występuje jej stosunkowo niewiele – sery żółte zawierają od 7,6 do 28 IU w 100 g, a mleko krowie zaledwie od 0,4 do 1,2 IU w 100 ml.

Gdzie jeszcze można znaleźć witaminę D?

Witaminę D2 zawierają również grzyby. Najwięcej znajduje się jej w borowikach i kurkach, przy czym dziko rosnące gatunki są zwykle bogatsze w tę witaminę niż grzyby uprawne, ponieważ wytwarzają ją pod wpływem światła słonecznego – donosi Rynek Zdrowia.

Witamina D wchłania się w jelicie cienkim w obecności tłuszczów i kwasów żółciowych. Następnie jest przetwarzana w wątrobie oraz nerkach do postaci aktywnej biologicznie.

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