Inteligentne okulary mają wiele użytecznych zastosowań, ale możliwość niemal niezauważalnego nagrywania obcych ludzi w przestrzeni publicznej wymaga ograniczeń, zanim stanie się kolejną technologią, do której społeczeństwo zostanie zmuszone się przyzwyczaić.

Google Glass zadebiutowały ponad dekadę temu. Wśród części entuzjastów technologii wywoływały zainteresowanie, ale poza tą grupą szybko stały się również przedmiotem żartów i symbolem naruszania prywatności. Kilka lat później temat powrócił przy okazji Apple Vision Pro, wykorzystującego dane z 12 kamer, pięciu czujników i sześciu mikrofonów. Teraz podobna technologia wraca w znacznie mniej rzucającej się w oczy formie. Ray-Ban Meta wyglądają na tyle zwyczajnie, że osoba stojąca naprzeciwko może w ogóle nie zorientować się, że jest nagrywana.