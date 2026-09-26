- W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu zakończyło się posiedzenie, na którym sąd rozpoznawał wniosek Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Ihora M. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego na okres trzech miesięcy, tj. do 23 grudnia 2026 r. - przekazała dziennikarzom prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

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Podejrzany Ihor M. trafi na oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu

Jak informuje Wirtualna Polska, Ihor M. nie stawił się na posiedzeniu sądu, ponieważ przebywa w szpitalu – jest w ostrej psychozie. Ma pozostać pod opieką lekarzy także na czas aresztowania. Prokuratorka nie podała, gdzie dokładnie trafi podejrzany, lecz zapewniła, że będzie to placówka medyczna dysponująca oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Przypomnijmy, w czwartek rano 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zaatakował nożem pięć osób na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jedną z tych osób był 65-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz, który zmarł w wyniku odniesionych ran. Cztery inne osoby zostały ranne. Sprawca ataku został zatrzymany i trafił do szpitala. Prokuratura ustala motyw i dokładny przebieg zdarzenia.

W piątek prokuratura sformułowała wobec Ihora M. zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Nie mogła jednak ogłosić ich podejrzanemu ani go przesłuchać. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niego „ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne". Harasz-Wołoszyn zastrzegła, że opinia biegłych nie rozstrzyga na razie o poczytalności podejrzanego w chwili ataku. Ta kwestia ma być oceniona w kolejnej opinii, po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu czynności z jego udziałem.

Co się stało w klasztorze w Jarosławiu

Według ustaleń śledczych, podejrzany w nocy 23 września wjechał z Niemiec do Polski przez przejście drogowe w Świecku. Stamtąd udał się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał wjechać na teren Ukrainy. Granicy nie przekroczył, ponieważ jego pojazd nie miał obowiązkowego OC. Z Korczowej Ihor M. miał zostać przewieziony prywatnym samochodem do odległego o ponad 30 km Jarosławia na Podkarpaciu.

Na miejscu wszedł na teren Klasztoru Sióstr Benedyktynek. Zabrał nóż z klasztornej kuchni i zaatakował pięć osób: czterech mężczyzn i kobietę. Ksiądz, który próbował go powstrzymać, zmarł. Dwie ranione osoby w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu. Według informacji przekazanych przez prokuratorkę ich stan od piątku się nie pogorszył. Ranna kobieta przebywa w szpitalu w Przeworsku. Piąta z zaatakowanych osób opuściła szpital w Przemyślu w czwartek wieczorem.