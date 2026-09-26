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Gość „Plusa Minusa” poleca. Witold M. Orłowski: Dokąd dryfuje ten świat?

Nie wiem, o czym świadczy odnowiony po półwieczu mój szkolny entuzjazm do Abby czy Glorii Gaynor, ale zakładam, że to dowód na młodość ducha.

Publikacja: 26.09.2026 14:05

Gość „Plusa Minusa” poleca. Witold M. Orłowski: Dokąd dryfuje ten świat?

Foto: archiwum prywatne

Witold M. Orłowski

Wostatnim czasie staram się wyrobić sobie zdanie na temat wpływu, jaki na nasze życie (i gospodarkę) może wywrzeć rewolucja AI i czytam sporo książek na ten temat. Jest ich bardzo dużo, bo wiadomo, że temat świetnie się sprzedaje, natomiast ich jakość jest bardzo różna. Na pewno warto przeczytać „Imperium sztucznej inteligencji” Karen Hao, choć książka ta daje bardzo smutny i raczej przygnębiający obraz świata Krzemowej Doliny i lekkiego podejścia do problemów etycznych (w czynach, nie w słowach). Nie ma polskiego przekładu książki tajwańskiego informatyka i inwestora Kai-Fu Lee „AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order”, ale warto ją przeczytać po angielsku. Autor pokazuje dramatyczny wyścig o panowanie nad światem, za pośrednictwem technologii, toczony między Chinami i USA (Lee jest przekonany, że Chiny zdecydowanie wygrywają).

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