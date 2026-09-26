Te modele stają się nadludzkie w wielu swoich zdolnościach, a my po prostu żeglujemy po nieznanych wodach – powiedział Sam Altman na początku września w rozmowie z Axios. Szef OpenAI, zwykle należący do największych technologicznych optymistów, tym razem brzmiał znacznie poważniej. – Następna generacja modeli otrzeźwi wszystkich – ostrzegł. Kilka dni później poszedł o krok dalej. Poparł apel szefa konkurencyjnego Anthropic, Daria Amodei, o spowolnienie rozwoju najbardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji. Zastrzegł, że nie oznacza to zatrzymania prac, lecz podporządkowanie ich tempa postępom w zapewnianiu bezpieczeństwa. To znacząca deklaracja człowieka, który przez ostatnią dekadę był jednym z głównych motorów wyścigu AI.