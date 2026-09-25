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Skok na cyfrowe DNA. Cyberprzestępcy idą po nasze odciski palców, głos i twarz

Biometria stała się tak powszechna, że przestaliśmy zauważać, jak często używamy własnego ciała jako klucza do cyfrowego świata. Dla przestępców to wyjątkowo łakomy łup.

Publikacja: 25.09.2026 15:02

Tęczówka oka, uważana za jeden z najtrudniejszych do podrobienia identyfikatorów ze względu na swoją

Tęczówka oka, uważana za jeden z najtrudniejszych do podrobienia identyfikatorów ze względu na swoją unikatową teksturę, również znajduje się w zasięgu hakerów. Z cyfrowych zdjęć wysokiej rozdzielczości potrafią już wyodrębnić wzorzec tęczówki, a następnie wydrukować go na soczewce kontaktowej w celu oszukania skanerów.

Foto: ProStock AI/AdobeStock

Kamil Nadolski

Hiszpańska Policía Nacional poinformowała 11 sierpnia o zatrzymaniu cyberprzestępcy, który próbował przechytrzyć system zdalnej weryfikacji tożsamości przy pomocy sztucznej inteligencji. Według śledczych wykorzystywał sfałszowane dowody osobiste, technologię deepfake zmieniającą jego twarz w czasie rzeczywistym oraz zwykłe lampy z kolorowymi żarówkami, ustawione tak, by symulowały refleksy zabezpieczeń dokumentu. W ten sposób przeprowadził 38 prób podszycia się pod ponad 30 osób. Chodziło o coś więcej niż dostęp do kolejnego konta internetowego: przestępca chciał zdobywać certyfikaty podpisu elektronicznego, które pozwalałyby mu występować w cyfrowym świecie w cudzym imieniu.

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