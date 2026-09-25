Chodzi o opisane w środę przez portal zero.pl działania Rzecznik Praw Dziecka, które doprowadziły do odebrania dzieci rodzicom. Prokuratura Krajowa poinformowała właśnie, że otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez RPD przestępstwa przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Jak dodano, zawiadomienie zostanie rozpoznane przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.

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O złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Horną-Cieślak poinformował m.in. poseł Paweł Jabłoński (Rozwój Plus). „Prokuratura powinna bardzo pilnie zabezpieczyć całość dokumentacji i korespondencji między panią Rzecznik a jej pracownikami, policją, kuratorem i sądem. Powinno to nastąpić jeszcze dziś, tak aby nikt nie mógł nawet spróbować w jakikolwiek sposób mataczyć w tym zakresie" – napisał polityk w serwisie X.

Zaczęło się od incydentu na ulicy, a skończyło odebraniem dzieci

Sprawa miała swój początek w piątek 13 sierpnia. Według portalu Monika Horna-Cieślak, spacerując chodnikiem na warszawskiej Białołęce, zauważyła kobietę, która szarpała swoje dziecko i na nie krzyczała. Rzeczniczka zwróciła jej uwagę, na co kobieta odpowiedziała, używając wulgarnych słów. Później przed sądem matka tłumaczyła, że szarpnęła dziecko, ponieważ nagle weszło na jezdnię.

O sprawie Horna-Cieślak zawiadomiła policję, która pod presją, jak twierdzi portal zero.pl, wydała wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do dzieci, co skutkowało umieszczeniem trzy- i czterolatka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

O powrocie dzieci do rodziców zadecydował sąd rodzinny. W uzasadnieniu, które opisał portal zero.pl, sąd wskazał, że działania wobec rodziny „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej”, a „machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia”. Padły również słowa o „próbie wykorzystania autorytetu piastowanego urzędu do przeforsowania z góry założonej, na podstawie osobistego poczucia obrażenia przez matkę małoletnich, tezy o konieczności zabrania jej dzieci”.

Po publikacji posłowie Rozwoju Plus, PiS oraz Konfederacji zapowiedzieli złożenie wniosków o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak ze stanowiska RPD.

Monika Horna-Cieślak: Dzieci wyglądały na wystraszone i zaniedbane

Sama Monika Horna-Cieślak w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaprzeczyła, jakoby była świadkiem wtargnięcia dziecka na ulicę, co miałoby usprawiedliwiać emocjonalną reakcję matki i jej krzyk. Zaznaczyła, że jej działania były reakcją na wulgaryzmy i przemoc fizyczną od początku kierowaną wobec dzieci. Wyjaśniła, że czekając na autobus, zauważyła kobietę, która szarpała dzieci i krzyczała na nie, używając wulgaryzmów. Kiedy podeszła do kobiety i spokojnie zapytała, co się dzieje, została zignorowana, a kobieta kontynuowała swoje agresywne zachowanie wobec dzieci.

– Dzieci wyglądały na wystraszone i zaniedbane. Nie chciały iść z matką. Wezwałam policję, która przyjechała i w krótkim czasie ustaliła tożsamość mamy. Jak się okazało, służby już wcześniej interesowały się kobietą i jej rodziną – powiedziała rzeczniczka.

Jej słowa potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. W oświadczeniu opublikowanym w środę w portalu X przekazała, że „wobec rodziny prowadzona była już procedura interdyscyplinarna Niebieska Karta oraz sprawowany był nad nią nadzór sądowy. Rodzina była objęta opieką ośrodka pomocy społecznej oraz nadzorem ze strony zespołów interdyscyplinarnych w dwóch dzielnicach, gdzie wcześniej zamieszkiwała”.