Wsparcie aż do 2029 roku

Platforma AM5 zadebiutowała w 2022 roku razem z procesorami Ryzen 7000. Początkowo AMD deklarowało jej wsparcie do 2025 roku, później do 2027, a podczas tegorocznych targów Computex termin wydłużono do 2029 roku. Producent potwierdził też, że na tę podstawkę trafią procesory nowej generacji oparte na architekturze Zen 6. Przy dotychczasowym rytmie premier oznacza to prawdopodobnie co najmniej dwie kolejne generacje procesorów na tej samej płycie. W praktyce komputer złożony dziś na AM5 będzie można za kilka lat wyraźnie przyspieszyć, wymieniając sam procesor, bez rozbierania całego zestawu i kupowania nowej płyty głównej.

Podobny scenariusz dobrze znają posiadacze platformy AM4, która obsłużyła kilka generacji Ryzenów. Wielu użytkowników przesiadło się na niej z pierwszych modeli na znacznie wydajniejsze jednostki, zachowując resztę komputera. Płyta główna AM5 zapowiada się pod tym względem jeszcze lepiej.

Nowoczesne standardy od pierwszego dnia

AM5 współpracuje wyłącznie z pamięciami DDR5. Przy nowym zakupie to raczej zaleta niż ograniczenie, ponieważ DDR4 stopniowo znika z rynku, a DDR5 pozostanie standardem przez najbliższe lata. Dostępne są zestawy o wysokich taktowaniach, a profile EXPO pozwalają uruchomić je z właściwymi parametrami jednym ustawieniem w BIOS-ie. Platforma oferuje także obsługę PCI Express 5.0 dla kart graficznych i szybkich dysków SSD M.2, choć zakres tej obsługi zależy od chipsetu i konkretnej płyty. Na droższych modelach pojawiają się również złącza USB4, szybka sieć przewodowa i Wi-Fi najnowszej generacji.

Który chipset wybrać?

To właśnie chipset w dużej mierze decyduje o możliwościach płyty. Konstrukcje z układem A620 sprawdzą się w prostych zestawach biurowych i multimedialnych, ale nie pozwalają na podkręcanie procesora i oferują mniej linii PCIe. Najczęściej wybieranym kompromisem są płyty z chipsetami B650 i B850. Przy rozsądnej cenie zapewniają obsługę podkręcania i solidną sekcję zasilania, a modele z B850 mają obowiązkowo złącze M.2 PCIe 5.0. Z kolei X870 i X870E to propozycje dla entuzjastów i twórców, którzy potrzebują wielu nośników, USB4 w standardzie oraz pełnej obsługi PCIe 5.0. Porównanie modeli z różnymi chipsetami i w różnych formatach ułatwiają sklepy z elektroniką, takie jak sferis.pl, gdzie w jednym miejscu można zestawić płyty główne, procesory i pamięci DDR5.

Na co zwrócić uwagę przy modernizacji

Skoro platforma ma posłużyć kilka lat, warto od razu myśleć o przyszłych procesorach. Rozbudowana sekcja zasilania (VRM) z dobrym chłodzeniem ułatwi późniejszą przesiadkę na jednostkę z większą liczbą rdzeni. Przydatna jest też funkcja aktualizacji BIOS-u bez zainstalowanego procesora, ponieważ nowe generacje Ryzenów zwykle wymagają świeżego oprogramowania płyty. Nie bez znaczenia pozostaje format (ATX, micro-ATX lub mini-ITX), który musi pasować do obudowy, oraz liczba złączy M.2 i portów USB, bo potrzeby w tym zakresie z czasem rosną.

Podsumowanie

AM5 łączy aktualne standardy z rzadko spotykaną przewidywalnością rozwoju. Dobrze dobrana płyta główna am5 to element, który zostaje w komputerze najdłużej, dlatego warto poświęcić jej więcej uwagi niż samemu procesorowi, bo ten przy AM5 będzie można wymienić później. Przemyślany wybór dziś oznacza tańszą i prostszą modernizację za kilka lat.

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