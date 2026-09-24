Marta Romanow: Inwestorzy szukają dziś nie tylko ulg, ale całego ekosystemu

Dla małych i średnich firm coraz ważniejsze jest to, czy mogą stać się częścią łańcucha dostaw dużego inwestora. Liczy się także dostęp do energii oraz infrastruktura i kompetencje kadr. Parki technologiczne mogą być miejscem, w którym MŚP będą zwiększać swoją innowacyjność i produktywność – mówi Marta Romanow, dyrektor oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) we Wrocławiu.

