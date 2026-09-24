Premiera „Carnaval De Luz” zbiega się z wyjątkowym momentem w historii U2. Dokładnie 50 lat temu, we wrześniu 1976 r., Larry Mullen Jr. przypiął na tablicy ogłoszeń w Mount Temple Comprehensive School w północnym Dublinie odręcznie napisaną kartkę z komunikatem: „Perkusista szuka muzyków do założenia zespołu”.

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To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek The Edge

U2 chcą być na fali

Pół wieku później Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. wciąż starają się być na fali. „Carnaval De Luz” został nagrany w wielu miejscach świata, a za produkcję odpowiada Jacknife Lee. Dwanaście utworów porusza tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił.

Brzmieniowo album ma przywołać najbardziej eksperymentalne utwory w dorobku U2, łącząc je z bardziej klasyczną stylistyką w utworach „The Greatest Show On Earth”, „Glorify” czy „Midnight Sunshine”.

Trwające zaledwie dwie minuty i 35 sekund „Silencio” to ukłon w stronę zadziorności wczesnego surf punka. Teledysk do „Silencio” nakręcono w tym roku w Meksyku. Za reżyserię odpowiada Cliqua – meksykańsko-amerykański duet tworzony przez Pasquala Gutiérreza i Raúla „RJ” Sancheza.

Korzenie „Carnaval De Luz” sięgają dwóch sześcioutworowych EP-ek, które U2 niespodziewanie wydali na początku 2026 r.: „Days of Ash” i „Easter Lily”.

Wszystkie trzy projekty powstały w tym samym okresie i są ze sobą symbolicznie połączone przez kalendarz liturgiczny. „Carnaval De Luz” zajmuje w tej opowieści miejsce przed Wielkim Postem i Wielkanocą – karnawał staje się celebracją cielesności i życia przed czasem wyrzeczenia, refleksji i odrodzenia.

Utworem spinającym album oraz obie EP-ki jest zamykające płytę „Torn” – duet Bono i Dolly Parton, zmarłej niedawno amerykańskiej gwiazdy.

Piosenkę napisali wspólnie U2, Parton i Johnny McDaid. To delikatna country’owa opowieść o zerwanych więziach rodzinnych. Nagranie zawiera ostatnią zarejestrowaną partię wokalną Dolly Parton.

U2 i stali współpracownicy

Na „Carnaval De Luz” pojawiają się także ważni współpracownicy zespołu. Brian Eno zagrał na syntezatorach w „Go (Carnaval De Luz)” i „The Greatest Show On Earth” , i „Can’t Stop Us Now”. Martin Garrix współtworzył „Glorify”, a Daniel Lanois zagrał na pedal steel w „Torn”. Przy „Silencio” dodatkową produkcją zajął się Ryan Tedder.

The Edge komentuje: – To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek.

Bono dodaje: – Zbliżcie się, zbliżcie się, zbliżcie się! Weźcie fioletowe skarpetki, swoje złamane serca i różowe okulary naiwności… dajcie się zachwycić w gabinecie luster. Będą głośne gitary, głęboki bas, ekstatyczne rytmy i tak – pojawią się też srebrne łzy! Bo tuż za naszym karnawałem światła czają się najróżniejsze stworzenia… Ta sama wyobraźnia, która daje nam kreatywność, potrafi też tworzyć potwory. Dlatego gramy na bębnach głośniej. Rozpalamy większy ogień. Opowiadamy historie jeszcze bardziej szalone i zabawne. Melodie robimy słodsze, a piosenki muszą lśnić – bo jeśli świat pogrąża się w ciemności, my nie możemy.

Carnaval De Luz Foto: Viviane Sassen