W filmie występuje pan jako ojciec, mąż, syn, aktywista, muzyk. O której z tych ról jest panu najtrudniej mówić w tak osobisty sposób?

Chyba o tej rodzinnej. Moja matka umarła, kiedy miałem 14 lat. Na pogrzebie swojego ojca, mojego dziadka, nagle upadła. Mój ojciec i starszy brat zawieźli ją do szpitala. Ja mogłem się tylko modlić. Mama nie przeżyła. Iris. Miała na imię Iris. Ale od tego momentu ojciec nigdy w domu nie wypowiedział jej imienia. Nigdy więcej jej w naszym życiu nie było. Był tylko ojciec. W czasie występów w teatrze San Carlo z moim show stale się z nim potykałem. Nawet „grałem” go. Każdy ma asymetryczną twarz, ja też. Więc odwracałem głowę w prawo i mówiłem jego głosem: „Ty jesteś barytonem. Kto ci wmawia, że jesteś tenorem?”.



Zobaczył go pan w inny sposób?

Ja dopiero gdy go straciłem, zorientowałem się, że nie tylko go kochałem, ale też lubiłem. I że był zabawniejszy, niż kiedyś uważałem. Pamiętam, że siadywaliśmy w domu przy małym stoliku, on miał przed sobą szklaneczkę whisky i w ogóle się do siebie nie odzywaliśmy. Mam też w pamięci czas, gdy przyjechał do mnie na koncert do Teksasu. Był wtedy pierwszy raz w Ameryce. Po powrocie z show, wyciągnął do mnie rękę i powiedział: „Synu, jesteś bardzo profesjonalny”. Ale tak naprawdę zaprzyjaźniliśmy się dopiero po jego śmierci.

Ludzie w Polsce mogą nie wiedzieć o czym śpiewamy, ale czują to Bono

To chyba z domu wyniósł pan niechęć do wszelkich nacjonalizmów?

W filmie tego nie mówiłem, ale w książce napisałem, że ojciec lubił cytować irlandzkiego dramaturga, który mawiał: „Irlandia… Czym jest Irlandia? Tylko skrawkiem ziemi sprawiającym, że nie mokną mi stopy”. Ojciec był katolikiem, który ożenił się z protestantką – w kraju, w którym trwała wciąż wojna domowa między ludźmi tych wyznań. Na ich ślub nie przyszedł nikt z jego rodziny. Potem on chodził na msze do kościoła katolickiego, a my z matką do protestanckiego. Ojciec sam zawsze podejrzliwie traktował nacjonalizm i uczył mnie tego samego. Kochał to, co Winston Churchill nazywał patriotyzmem, co się tak mocno czuje się w Ameryce. Może moglibyśmy mieć to samo w Europie, gdybyśmy na to pracowali.

Ostatnio mieszka pan znów w Dublinie, a premiera dokumentu „Bono: Stories of Surrender” odbywa się podczas festiwalu w Cannes.

Jestem dumny, że jestem w Cannes na tym najbardziej europejskim z wszystkich festiwali. Są na świecie takie imprezy, jak Wenecja czy Sundance, ale to „Cannes” jest najsłynniejszą imprezą filmową świata. Ten festiwal na Lazurowym Wybrzeżu został stworzony dlatego, że Wenecja, która była wówczas najważniejszym miejscem spotkań filmowców, zamieniła się w imprezę faszystowską Mussoliniego i tego drugiego pana z małym wąsikiem. Francuzi powiedzieli: my tworzymy festiwal wolności.