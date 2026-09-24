Anubis_RF to innowacyjny system wczesnego ostrzegania i aktywnej obrony narracyjnej, stworzony przez europejski kolektyw analityczny Res Futura. Służy do wykrywania i neutralizowania zorganizowanych kampanii dezinformacyjnych, ataków hybrydowych oraz operacji informacyjnych w mediach społecznościowych i w sieci.

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System przeanalizował między innymi tempo i zakres, z jakimi informacje o zdarzeniach w Jarosławiu narastało w mediach społecznościowych, jakie reakcje i emocje dominowały w komentarzach.

Nasilenie dyskusji po ujawnieniu narodowości sprawcy

Po tym, jak policja otrzymała informację o ataku ok. godz. 9.30, pierwsze relacje na portalach pojawiły się przed południem. Dyskusja w mediach społecznościowych gwałtownie się nasiliła, gdy o godz. 11.14 policja podała narodowość napastnika. Już o godzinie 13.00 temat napaści w klasztorze stanowił 35,6 proc. wszystkich wypowiedzi o Ukrainie.

W kolejnych godzinach intensywność ta nieco spadała, najniżej do 25,1 proc., by o godz. 17 znów wzrosnąć do ponad 34 proc.

Emocje dominujące w komentarzach: gniew i szyderstwo

W wypowiedziach uczestników dyskusji o ataku w Jarosławiu dominowały gniew i oburzenie – wyrażało je 31,9 proc. uczestników. Nieco mniej, bo 29 proc., w komentarzach wyrażała ironię i szyderstwo.

Pogarda i obelgi były obecne w 21,7 proc. komentarzy, a nieufność i podejrzliwość o ukrywanie istotnych informacji – w 12,9 proc. Strach wyraziło 6 proc. komentujących, a żal i współczucie – 3,4 proc. Co czwarty dyskutant nie wyrażał konkretnych emocji.

W raporcie zauważono, że w wypowiedziach zawierających szyderstwo lub ironię dominowało porównanie z incydentami, w których Polacy obrażali Ukraińców. Najwięcej reakcji na Facebooku wzbudził wpis o treści: „A w mediach głównego nurtu cisza... Afera na miesiąc byłaby gdyby Polak opluł Ukraińca”.

Na różnych platformach społecznościowych dominowały różne emocje. Na YouTube i Facebooku dominował gniew (odpowiednio 44,6 i 41,9 proc.), na Wykopie i w komentarzach portali szyderstwo (44,1 proc.) i pogarda (31,1 proc.). Raport zauważa, że w reakcjach na wydarzenia praktycznie nie istniała żałoba bo zabitym księdzu.

Winna Ukraina i rząd

W ponad 63 proc. wypowiedzi komentujący wskazywali winnego. Największy odsetek, 25,2 proc., winą obarczył Ukraińców jako naród. Niewiele mniej, bo 22,7 proc. uczestników dyskusji jako winnego wskazało rząd, Koalicję Obywatelską i służby. Najczęściej w tym kontekście wymieniano nazwiska Waldemara Żurka i Donalda Tuska.

„Innych komentujących” winą obarczyło 16,2 proc., media – 11,4 proc., a samego sprawcę - 11 proc. komentujących.

Żądania komentujących: narodowość i deportacja

Konkretne oczekiwania dotyczące tragedii w Jarosławiu znalazły się w co piątej wypowiedzi (21,4 proc.). Najczęściej, w 27,2 proc. takich wypowiedzi, pojawiało się żądanie informowania o narodowości sprawcy i jego deportacji – 23,1 proc. Kolejne to kontrole i zamknięcie granic (15,5 proc.), ale także oczekiwanie, by nie grać tragedią i nie uogólniać (13,5 proc.).

Surowej kary dla sprawcy oczekiwało 12,1 proc., a odebrania świadczeń w rodzaju 800 plus – 7,4 proc.

Uogólniona wrogość wobec Ukraińców

W zamieszczanych w mediach społecznościowych komentarzach dominowała wrogość. Wśród komentujących, którzy zajęli stanowisko wobec Ukraińców jako grupy, wrogość wyraziło 87,9 proc. Sprzeciw wobec uogólniania albo obronę - 12, 1 proc.

W raporcie podkreślono, że opisuje on przebieg dyskusji, nie motywy ani kwalifikację czynu.