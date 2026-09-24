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„Hot Spot”, reż. Agnieszka Smoczyńska, dystr. So Films
Jej kino jest osobliwe, dziwne i indywidualne. Do tego radykalne, niekłaniające się żadnym modom i polaryzujące. W „Hot Spot” reżyserka wraca do swoich początków, gdy zachwyciła kinomanów debiutem „Córki dancingu”, który nie tylko dostał nagrodę na festiwalu Sundance, ale też został wydany w prestiżowej Criterion Collection. Oniryczna mieszanka horroru i musicalu o syrenach-wampirzycach osadzona w neonowo kiczowatym późnym PRL-u stała się kultowa w Japonii, gdzie wyjątkowo mocno przyjęła się estetyka Ero-guro połączona z syntetycznym pop z głosem Andrzeja Zauchy. „Córki dancingu” napisał Robert Bolesto, który jest też autorem scenariusza „Hot Spot”. Okazuje się, że od syren wampirów do postapokalipsy daleko nie jest.
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