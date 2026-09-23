Fragment książki Michaela Spitzera „Muzyka. Wielka biografia” (przeł. Filip Godyń), która ukaże się we wrześniu nakładem wydawnictwa Znak, Kraków 2026. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Wydawałoby się, że muzyki nigdy dotąd nie było tak dużo i nie była tak dostępna. Pozory mogą jednak mylić, a badania ankietowe – wprowadzać w błąd. W 2019 r. organizacja Youth Music, zajmująca się finansowaniem projektów muzycznych na terenie całej Anglii, zleciła przeprowadzenie kompleksowego raportu przeglądowego na temat stosunku dzieci i młodzieży do muzyki. Obraz, jaki wyłonił się z tego badania, był niezwykle zachęcający.