Rzeczpospolita

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Muzyka służy młodzieży do układania soundtracku do ich życia. Tak wyrażają emocje

Jedna z kluczowych różnic pomiędzy piosenką ludową a piosenką popową polega na tym, że ta ostatnia rzadko dotyczy pracy. Wprost przeciwnie, muzyka popularna opiewa wolność od pracy.

Publikacja: 23.09.2026 10:26

Mural z Johnem Lennonem w Pradze

Mural z Johnem Lennonem w Pradze

Foto: Karavanska A/Shutterstock

Michael Spitzer

Fragment książki Michaela Spitzera „Muzyka. Wielka biografia” (przeł. Filip Godyń), która ukaże się we wrześniu nakładem wydawnictwa Znak, Kraków 2026. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Wydawałoby się, że muzyki nigdy dotąd nie było tak dużo i nie była tak dostępna. Pozory mogą jednak mylić, a badania ankietowe – wprowadzać w błąd. W 2019 r. organizacja Youth Music, zajmująca się finansowaniem projektów muzycznych na terenie całej Anglii, zleciła przeprowadzenie kompleksowego raportu przeglądowego na temat stosunku dzieci i młodzieży do muzyki. Obraz, jaki wyłonił się z tego badania, był niezwykle zachęcający.

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