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Mural z Johnem Lennonem w Pradze
Fragment książki Michaela Spitzera „Muzyka. Wielka biografia” (przeł. Filip Godyń), która ukaże się we wrześniu nakładem wydawnictwa Znak, Kraków 2026. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji
Wydawałoby się, że muzyki nigdy dotąd nie było tak dużo i nie była tak dostępna. Pozory mogą jednak mylić, a badania ankietowe – wprowadzać w błąd. W 2019 r. organizacja Youth Music, zajmująca się finansowaniem projektów muzycznych na terenie całej Anglii, zleciła przeprowadzenie kompleksowego raportu przeglądowego na temat stosunku dzieci i młodzieży do muzyki. Obraz, jaki wyłonił się z tego badania, był niezwykle zachęcający.
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