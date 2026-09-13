Stworzenie od podstaw w 1901 r. Filharmonii Warszawskiej wymagało oczywiście wcześniejszego pokonania wielu barier finansowych i politycznych, w czym współczesna nam sytuacja aż tak bardzo się nie różni. W końcu idea postawienia nowoczesnej sali widowiskowej w pobliżu Stadionu Narodowego upadła, gdy w poprzedniej dekadzie w stolicy i w Ministerstwie Kultury rządziły przeciwstawne siły polityczne. W Warszawie znajdującej się pod zaborem sytuacja jednak była dużo bardziej skomplikowana.