Rzeczpospolita

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Spacerując po dachach filharmonii. Od Filharmonii z 1901 r. do sali koncertowej w 2030 r.

Na początku XX wieku budowa Filharmonii Warszawskiej trwała niespełna półtora roku. W XXI wieku budowa nowoczesnej sali koncertowej w stolicy zakończy się, jak dobrze pójdzie, w 2030 roku, po ponad dwóch dekadach zabiegów, starań i prac.

Publikacja: 13.09.2026 14:03

Wizualizacja nowej sali koncertowej Warszawy dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Projekt austriackiego

Wizualizacja nowej sali koncertowej Warszawy dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Projekt austriackiego architekta Thomasa Pucher

Foto: SINFONIA VARSOVIA/MAT. PRAS.

Jacek Marczyński

Stworzenie od podstaw w 1901 r. Filharmonii Warszawskiej wymagało oczywiście wcześniejszego pokonania wielu barier finansowych i politycznych, w czym współczesna nam sytuacja aż tak bardzo się nie różni. W końcu idea postawienia nowoczesnej sali widowiskowej w pobliżu Stadionu Narodowego upadła, gdy w poprzedniej dekadzie w stolicy i w Ministerstwie Kultury rządziły przeciwstawne siły polityczne. W Warszawie znajdującej się pod zaborem sytuacja jednak była dużo bardziej skomplikowana.

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