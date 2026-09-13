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Gdy próbowaliśmy odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz, bardzo dużo osiągnęliśmy – przekonuje Piotr Guział
Ciężko będzie. Po pięciu tygodniach zebrano 75 tys. podpisów. Do rozpisania referendum potrzeba ich 132 tys., a zbiórka kończy się z końcem września. Gdyby dynamika zbierania podpisów była taka jak dotychczas, to organizatorzy mają szansę wyrobić się na styk. Tymczasem część podpisów zostanie odrzucona przez sędziego komisarza, z uwagi na to, że będą zawierały niepełne dane, co się zdarza, albo dlatego, że podpisała się osoba nieuprawniona do głosowania w Warszawie itd. Trzeba liczyć, że tych podpisów potrzeba ok. 30 proc. więcej, niż wymaganych, żeby do referendum doszło.
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