Był pan współorganizatorem referendum w w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydenta Warszawy w 2013 r. Podpisy udało wam się zebrać, ale do odwołania nie doszło. Ciekawa jestem, jak pan ocenia szansę zebrania podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego.

Ciężko będzie. Po pięciu tygodniach zebrano 75 tys. podpisów. Do rozpisania referendum potrzeba ich 132 tys., a zbiórka kończy się z końcem września. Gdyby dynamika zbierania podpisów była taka jak dotychczas, to organizatorzy mają szansę wyrobić się na styk. Tymczasem część podpisów zostanie odrzucona przez sędziego komisarza, z uwagi na to, że będą zawierały niepełne dane, co się zdarza, albo dlatego, że podpisała się osoba nieuprawniona do głosowania w Warszawie itd. Trzeba liczyć, że tych podpisów potrzeba ok. 30 proc. więcej, niż wymaganych, żeby do referendum doszło.