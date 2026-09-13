W Polsce trwa regularne polowanie na prawicę, organizatorem łowów jest sam Donald Tusk. Używa do tego celu, pytanie, czy zgodnie z prawem, zeznań człowieka podejrzanego o ciężkie przestępstwa. Zeznań uzyskanych w niejasnych okolicznościach, a w żaden sposób niezweryfikowanych.

Szef giełdy Zondacrypto Przemysław Kral podobno powiedział, że ktoś mu obiecywał ułaskawienie, rzekomo w imieniu człowieka, który nie był jeszcze prezydentem (nawet nie był faworytem w wyborach). Czy z tego wynika, że tak naprawdę było? W tym przypadku nawet nie prokuratura wypuszcza do opinii publicznej te informacje, które są politycznie wygodne (choć ona czyni to także). Robią to sami politycy na czele z szefem rządu, niesłychanie agresywnym językiem.