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Mimo afery Zondacrypto i ofensywy prawicowych rywali liderzy PiS demonstrują dobry humor i pewność siebie. Czy na wyrost? Na zdjęciu Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w Sejmie, 4 września 2026
W Polsce trwa regularne polowanie na prawicę, organizatorem łowów jest sam Donald Tusk. Używa do tego celu, pytanie, czy zgodnie z prawem, zeznań człowieka podejrzanego o ciężkie przestępstwa. Zeznań uzyskanych w niejasnych okolicznościach, a w żaden sposób niezweryfikowanych.
Szef giełdy Zondacrypto Przemysław Kral podobno powiedział, że ktoś mu obiecywał ułaskawienie, rzekomo w imieniu człowieka, który nie był jeszcze prezydentem (nawet nie był faworytem w wyborach). Czy z tego wynika, że tak naprawdę było? W tym przypadku nawet nie prokuratura wypuszcza do opinii publicznej te informacje, które są politycznie wygodne (choć ona czyni to także). Robią to sami politycy na czele z szefem rządu, niesłychanie agresywnym językiem.
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