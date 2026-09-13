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Piotr Zaremba: Kaczyński powinien chuchać i dmuchać na Morawieckiego

Politycy prawej strony walczą między sobą tak, jakby zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach do parlamentu było już przesądzone, a wątpliwości dotyczyły tylko tego, kto z prawicy osiągnie najlepszy wynik. Tymczasem obóz Tuska wciąż ma szanse na wygraną.

Publikacja: 13.09.2026 06:02

Mimo afery Zondacrypto i ofensywy prawicowych rywali liderzy PiS demonstrują dobry humor i pewność s

Mimo afery Zondacrypto i ofensywy prawicowych rywali liderzy PiS demonstrują dobry humor i pewność siebie. Czy na wyrost? Na zdjęciu Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w Sejmie, 4 września 2026

Foto: Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Piotr Zaremba

W Polsce trwa regularne polowanie na prawicę, organizatorem łowów jest sam Donald Tusk. Używa do tego celu, pytanie, czy zgodnie z prawem, zeznań człowieka podejrzanego o ciężkie przestępstwa. Zeznań uzyskanych w niejasnych okolicznościach, a w żaden sposób niezweryfikowanych.

Szef giełdy Zondacrypto Przemysław Kral podobno powiedział, że ktoś mu obiecywał ułaskawienie, rzekomo w imieniu człowieka, który nie był jeszcze prezydentem (nawet nie był faworytem w wyborach). Czy z tego wynika, że tak naprawdę było? W tym przypadku nawet nie prokuratura wypuszcza do opinii publicznej te informacje, które są politycznie wygodne (choć ona czyni to także). Robią to sami politycy na czele z szefem rządu, niesłychanie agresywnym językiem.

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