Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow
Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem podczas szczytu G20 w Miami, który odbędzie się 14–15 grudnia.
– Powinniśmy tam być. Powinniśmy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję – powiedział Zełenski w rozmowie z Deutsche Welle.
Nie sprecyzował, jakiej decyzji dotyczyłaby ewentualna rozmowa. Podkreślił jednak, że najważniejszy nie byłby temat samego spotkania, lecz jego rezultat.
Wcześniej ukraiński prezydent wiązał z grudniowym szczytem G20 kolejny etap procesu negocjacyjnego. W sierpniu mówił, że okres od tego spotkania do końca lata 2027 roku może być „oknem możliwości” dla zakończenia konfliktu.
Czytaj więcej
Potrzeby rosyjskich sił zbrojnych są w pełni zaspokajane przez żołnierzy kontraktowych i ochotników, nie ma potrzeby mobilizacji - przekonywał w ro...
Do deklaracji Zełenskiego odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
– Jeśli rzeczywiście chce spotkać się z Putinem, to Putin już wcześniej mówił, że może przyjechać do Moskwy – powiedział Pieskow, cytowany przez TASS.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z Pawłem Zarubinem z telewizji Rossija podkreślił, że Moskwa już wcześniej wykonała gest w stronę ukraińskiego przywódcy, zapraszając go do rosyjskiej stolicy.
– Zaproszenie tej osoby do Moskwy jest już ogromnym gestem dobrej woli z naszej strony – powiedział Ławrow. Dodał, że Rosja nadal jest gotowa do negocjacji, ale w czasie ich prowadzenia nie zamierza przerywać działań wojennych określanych przez Moskwę mianem „specjalnej operacji wojskowej”.
Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow powiedział natomiast „Izwiestii”, że Kreml nie rozmawiał dotąd z Putinem o jego ewentualnym wyjeździe na grudniowy szczyt G20.
Czytaj więcej
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał, że proces negocjacji pokojowych z Ukrainą jest obecnie wstrzymany. Jednocześnie przekonywał, iż Moskwa od...
Władimir Putin wcześniej deklarował, że zasadniczo nie wyklucza osobistego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Zastrzegał jednak, że takie rozmowy powinny zostać wcześniej odpowiednio przygotowane. W czerwcu, podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, rosyjski przywódca mówił, że w pierwszej kolejności delegacje Rosji i Ukrainy powinny wypracować ustalenia dotyczące rozwiązania konfliktu.
Na początku września Putin ponownie odniósł się do możliwości bezpośrednich rozmów. Podczas konferencji prasowej w Biszkeku powiedział, że Rosja „chce zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie”.
- Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę – powiedział, komentując rozpoczętą w 2022 roku przez Moskwę inwazję na Ukrainę.
Czytaj więcej
Według agencji RIA Nowosti rozmowa między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem trwała godzinę. Przywódcy poruszyli temat wizyty wysłanników Białeg...
5 września Putin przyjął na Kremlu specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jurij Uszakow poinformował po spotkaniu, że rozmowy dotyczyły możliwości wznowienia kontaktów z Ukrainą, w tym negocjacji w formacie trójstronnym z udziałem Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
8 września Zełenski wskazał kilka miejsc, w których mogłyby odbyć się takie rozmowy – mówił o Emiratach Arabskich, Szwajcarii, Turcji i o innych państwach.
– Mamy doświadczenie i zaproszenia z różnych krajów – mówił ukraiński prezydent.
Według Zełenskiego jednym z tematów rozmów mogłoby być wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne i infrastrukturę eksportową. Wśród potencjalnych tematów wymienił również wymianę jeńców.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że należy poszukiwać możliwości zawarcia rozejmu energetycznego z Rosją i zrezygnować z w...
Kreml deklarował, że docenia gotowość Zjednoczonych Emiratów Arabskich do zorganizowania kolejnej rundy rozmów. Pieskow podkreślał, że Moskwa liczy na wznowienie dialogu w formacie Rosja–Ukraina–USA.
– Mamy nadzieję na wznowienie negocjacji między trzema stronami – Rosją, Ukrainą i USA. Rzeczywiście mamy nadzieję, że prędzej czy później podążymy drogą pokojowego rozwiązania – powiedział rzecznik Kremla podczas briefingu przed szczytem BRICS w Indiach.
10 września Zełenski powiedział, że liczy na pierwsze rezultaty procesu negocjacyjnego jeszcze przed końcem miesiąca. Jak informuje „Interfax-Ukraina”, ukraiński prezydent zapowiedział również spotkanie z przedstawicielami Białego Domu w Nowym Jorku oraz rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem w drugiej połowie września.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas