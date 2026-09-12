Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem podczas szczytu G20 w Miami, który odbędzie się 14–15 grudnia.

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– Powinniśmy tam być. Powinniśmy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję – powiedział Zełenski w rozmowie z Deutsche Welle.

Nie sprecyzował, jakiej decyzji dotyczyłaby ewentualna rozmowa. Podkreślił jednak, że najważniejszy nie byłby temat samego spotkania, lecz jego rezultat.

Wcześniej ukraiński prezydent wiązał z grudniowym szczytem G20 kolejny etap procesu negocjacyjnego. W sierpniu mówił, że okres od tego spotkania do końca lata 2027 roku może być „oknem możliwości” dla zakończenia konfliktu.

Kreml ponownie zaprasza Zełenskiego do Moskwy

Do deklaracji Zełenskiego odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

– Jeśli rzeczywiście chce spotkać się z Putinem, to Putin już wcześniej mówił, że może przyjechać do Moskwy – powiedział Pieskow, cytowany przez TASS.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z Pawłem Zarubinem z telewizji Rossija podkreślił, że Moskwa już wcześniej wykonała gest w stronę ukraińskiego przywódcy, zapraszając go do rosyjskiej stolicy.

– Zaproszenie tej osoby do Moskwy jest już ogromnym gestem dobrej woli z naszej strony – powiedział Ławrow. Dodał, że Rosja nadal jest gotowa do negocjacji, ale w czasie ich prowadzenia nie zamierza przerywać działań wojennych określanych przez Moskwę mianem „specjalnej operacji wojskowej”.

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow powiedział natomiast „Izwiestii”, że Kreml nie rozmawiał dotąd z Putinem o jego ewentualnym wyjeździe na grudniowy szczyt G20.

Co Putin mówił o spotkaniu z Zełenskim?

Władimir Putin wcześniej deklarował, że zasadniczo nie wyklucza osobistego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Zastrzegał jednak, że takie rozmowy powinny zostać wcześniej odpowiednio przygotowane. W czerwcu, podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, rosyjski przywódca mówił, że w pierwszej kolejności delegacje Rosji i Ukrainy powinny wypracować ustalenia dotyczące rozwiązania konfliktu.

Na początku września Putin ponownie odniósł się do możliwości bezpośrednich rozmów. Podczas konferencji prasowej w Biszkeku powiedział, że Rosja „chce zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie”.

- Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę – powiedział, komentując rozpoczętą w 2022 roku przez Moskwę inwazję na Ukrainę.

Gdzie mogą być kontynuowane negocjacje?

5 września Putin przyjął na Kremlu specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jurij Uszakow poinformował po spotkaniu, że rozmowy dotyczyły możliwości wznowienia kontaktów z Ukrainą, w tym negocjacji w formacie trójstronnym z udziałem Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

8 września Zełenski wskazał kilka miejsc, w których mogłyby odbyć się takie rozmowy – mówił o Emiratach Arabskich, Szwajcarii, Turcji i o innych państwach.

– Mamy doświadczenie i zaproszenia z różnych krajów – mówił ukraiński prezydent.

Według Zełenskiego jednym z tematów rozmów mogłoby być wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne i infrastrukturę eksportową. Wśród potencjalnych tematów wymienił również wymianę jeńców.

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Kreml deklarował, że docenia gotowość Zjednoczonych Emiratów Arabskich do zorganizowania kolejnej rundy rozmów. Pieskow podkreślał, że Moskwa liczy na wznowienie dialogu w formacie Rosja–Ukraina–USA.

– Mamy nadzieję na wznowienie negocjacji między trzema stronami – Rosją, Ukrainą i USA. Rzeczywiście mamy nadzieję, że prędzej czy później podążymy drogą pokojowego rozwiązania – powiedział rzecznik Kremla podczas briefingu przed szczytem BRICS w Indiach.

10 września Zełenski powiedział, że liczy na pierwsze rezultaty procesu negocjacyjnego jeszcze przed końcem miesiąca. Jak informuje „Interfax-Ukraina”, ukraiński prezydent zapowiedział również spotkanie z przedstawicielami Białego Domu w Nowym Jorku oraz rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem w drugiej połowie września.