Dla mnie jako naukowca sezon wakacyjny jeszcze trwa. Okres przerwy od zajęć akademickich sprzyja nie tylko finalizowaniu egzaminów dyplomowych, czytaniu rozpraw awansowych, ale także sięgnięciu po literaturę piękną. Pobyt w Bolonii uświadomił mi coś, czego nie pokazują tabele z wynikami badań czytelnictwa. Możemy wiedzieć, jaki odsetek obywateli przeczytał w ciągu roku jedną, trzy czy siedem książek, a nadal bardzo mało wiedzieć o kulturze czytania. W niedzielny wieczór, ok. godz. 19.30, w bolońskich księgarniach nadal byli ludzie. Nie pojedynczy klienci wpadający po zamówiony tytuł, lecz dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze – przeglądali półki, oglądali albumy, wybierali książki. W małej kawiarni obok ciastek i owoców leżały książki. Dzieci chodziły po mieście z książkami pod pachą. W księgarniach znajdowałem nie tylko najnowsze bestsellery, lecz także znakomicie uporządkowane działy filozofii, historii, nauk społecznych, klasyków – od starożytności po współczesność.