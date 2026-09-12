Bielan został wybrany przez Radę Dyrektorów na prezydenta Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Reklama Reklama

„Długoletni członek europejskiego ruchu konserwatywnego, obejmuje dowodzenie Partią EKR w czasie znaczących zmian politycznych w całej Europie. Jego prezydentura będzie skoncentrowana na wzmacnianiu współpracy między partiami konserwatywnymi, rozszerzaniu politycznej rodziny EKR oraz promowaniu politycznej alternatywy opartej na suwerenności narodowej, bezpieczeństwie, konkurencyjności gospodarczej i poszanowaniu tożsamości Europy” – czytamy w komunikacie Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w mediach społecznościowych.

Wcześniej ze stanowiska szefa EKR zrezygnował Mateusz Morawiecki

Morawiecki kierował EKR od stycznia 2025 roku. W lipcu zrezygnował z funkcji po założeniu Rozwoju Plus i w konsekwencji usunięciu z PiS, a tymczasowo obowiązki przewodniczącego przejął włoski europoseł Carlo Fidanza.

Według informacji „Newsweeka” kandydatura Bielana uzyskała poparcie Braci Włochów, najważniejszej partii w EKR pod względem liczby europosłów. Wcześniej w PiS rozważano także kandydaturę Tobiasza Bocheńskiego.

EKR skupia europejskie partie konserwatywne i prawicowe. Do ugrupowania należą m.in. Bracia Włosi i polskie Prawo i Sprawiedliwość.