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Na poligonie wielkich potęg. Nowa gra w uniwersum Legendy Pięciu Kręgów

„Gunsen: Bitwa o Toshi Ranbo” to propozycja dla graczy, którzy uwielbiają konfrontację, a wyścig z rywalami jest tym, co napędza ich do myślenia.

Publikacja: 12.09.2026 19:03

Na poligonie wielkich potęg. Nowa gra w uniwersum Legendy Pięciu Kręgów

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

Wchodzenie w świat Legendy Pięciu Kręgów przypomina przekraczanie progu klasycznego teatru kabuki. Z zewnątrz wszystko wygląda znajomo: feudalna Japonia, szczęk wyciąganych z pochew katan, honor ścierający na szali z obowiązkiem. Gdy jednak kurtyna idzie w górę, okazuje się, że Rokugan – kraina, w której osadzono tę opowieść – to nie podręcznik do historii, lecz misternie skonstruowany mit. Mit, który od niemal trzech dekad pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych marek w świecie gier narracyjnych i planszowych.

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