Wchodzenie w świat Legendy Pięciu Kręgów przypomina przekraczanie progu klasycznego teatru kabuki. Z zewnątrz wszystko wygląda znajomo: feudalna Japonia, szczęk wyciąganych z pochew katan, honor ścierający na szali z obowiązkiem. Gdy jednak kurtyna idzie w górę, okazuje się, że Rokugan – kraina, w której osadzono tę opowieść – to nie podręcznik do historii, lecz misternie skonstruowany mit. Mit, który od niemal trzech dekad pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych marek w świecie gier narracyjnych i planszowych.