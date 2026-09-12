Sojusznicza solidarność w ramach NATO nie pozostaje dla polskiego społeczeństwa jedynie deklaracją. Według najnowszego sondażu zrealizowanego przez pracownię United Surveys na zlecenie serwisu Wirtualna Polska, aż 78 proc. ankietowanych opowiada się za udziałem polskich sił zbrojnych w obronie Litwy, Łotwy lub Estonii w przypadku zbrojnej agresji.

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Polacy za obroną państw bałtyckich w ramach NATO

Wyniki sondażu przedstawiają poziom zdecydowania w kwestii realizacji postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego. Wybór opcji „zdecydowanie tak” zadeklarowało 47,7 proc. respondentów, natomiast odpowiedź „raczej tak” wybrało 30,3 proc. badanych. Przeciwne zdanie wyraziło łącznie 16,2 proc. uczestników sondażu (11,7 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 4,5 proc. „zdecydowanie nie”). Brak wyrobionego stanowiska wskazało 5,8 proc. ankietowanych.

Postawa respondentów odnosi się bezpośrednio do Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przepis ten stanowi, że napaść na któregokolwiek ze sojuszników traktowana jest jako atak na cały pakt. Choć zapis ten nie nakłada wymogu identycznej reakcji ze strony każdego państwa, zakłada udzielenie wsparcia zaatakowanemu członkowi, w tym z wykorzystaniem siły zbrojnej.

Przesmyk Suwalski i wschodnia flanka NATO

Trwająca wojna Rosji przeciwko Ukrainie, rozbudowa wschodniej flanki NATO oraz ochrona przestrzeni powietrznej i infrastruktury krytycznej sprawiają, że ewentualny scenariusz zagrożenia państw bałtyckich traktowany jest w Polsce z dużą powagą.

Dla Warszawy obrona sąsiadów ma wymiar strategiczny. Polska i Litwa są połączone Przesmykiem Suwalskim – korytarzem kluczowym dla lądowej komunikacji krajów bałtyckich z pozostałą częścią NATO. Ewentualny konflikt w tym rejonie oznaczałby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 4–6 września 2026 r. Badanie zrealizowano metodami CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.