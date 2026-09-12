Raport „Resetting the Retail (Algo)Rhythm” przygotował amerykański zespół JLL. Badanie przeprowadzono w czerwcu na grupie 1 121 dorosłych mieszkańców USA, reprezentujących cztery generacje (Gen Z, milenialsi, Gen X, baby boomers). – Choć badanie koncentruje się na rynku amerykańskim, to nasz polski oddział analizuje globalne wnioski, pomagając lokalnym inwestorom i najemcom dostosować strategie do zmieniających się potrzeb konsumentów – mówią eksperci JLL. – Trendy, które rodzą się za oceanem, szybko przenoszą się na nasz grunt. Polscy konsumenci, podobnie jak amerykańscy, mierzą się z bezprecedensowym przebodźcowaniem i narzucaniem im wyborów przez AI pod płaszczykiem idealnego dopasowania.
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– Konsumenci są zmęczeni ciągłym profilowaniem i prowadzeniem za rękę przez sztuczną inteligencję. Sklep stacjonarny ma być sensoryczny, zaspokajać zmysły, dawać wolność wyboru, porównania i psychicznego odpoczynku – podkreślają autorzy raportu. – W świecie, w którym algorytmy decydują o tym, jaką muzykę słyszymy, jakie wiadomości czytamy, jakie produkty kupujemy, zaczyna rodzić się opór. Bombardowani spersonalizowanymi rekomendacjami w pracy, w domu, klienci odczuwają głębokie cyfrowe zmęczenie (digital fatigue).
Według badań JLL aż 83 proc. konsumentów deklaruje, że uwielbia znajdować w sklepach produkty, których nigdy nie wyszukaliby w internecie. 45 proc. ankietowanych przyznaje, że algorytmiczne rekomendacje online sprawiają, że czują się ograniczeni – to jakby system sztucznie zawężał to, co „wolno im lubić” i kupić.
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– Mamy do czynienia z klasycznym paradoksem. Przez lata branża retail ścigała się na technologie: aplikacje, beacony, ekrany dotykowe i personalizację opartą na AI. Wydawało nam się, że klient chce być prowadzony za rękę przez algorytm – komentuje Maciej Kotowski, dyrektor w dziale badań i doradztwa w firmie JLL. – Człowiek został tym osaczony. Codziennie w pracy i w domu obcuje z technologią, która stale czegoś od niego wymaga. Gdy poświęca czas na odwiedziny galerii handlowej, chce odzyskać autonomię. Chce iść na zakupy bez poczucia, że jego każdy ruch jest śledzony, analizowany i przewidywany. Sukces na polskim rynku odniosą te koncepty handlowe, które na nowo pozwolą klientowi na tzw. spontaniczne odkrywanie (serendipity), czyli często niezamierzone, całkowicie przypadkowe wybieranie produktów, bez cyfrowego pośrednika.
Jednym z najbardziej alarmujących wniosków z raportu JLL jest skala przebodźcowania klientów w tradycyjnych sklepach. Aż 72 proc. badanych przyznało, że zdarzyło im się opuścić sklep stacjonarny wcześniej, niż planowali, tylko dlatego, że poczuli się w nim przytłoczeni hałasem, chaosem i nadmiarem ekranów. Wskaźnik ten rośnie do 81 proc. w przypadku osób neuroatypowych.
Aż 71 proc. konsumentów deklaruje, że robiłoby zakupy częściej, gdyby sklepy oferowały cichszą, bardziej stonowaną atmosferę z mniejszą ilością bodźców. Jako najważniejszą cechę idealnego sklepu klienci wskazali... brak technologii, co pozwala im skupić się na dotykaniu i fizycznym testowaniu produktów.
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– Dla właścicieli i zarządców galerii handlowych w Polsce to potężny sygnał ostrzegawczy. Dotychczasowy model walki o uwagę klienta poprzez instalowanie coraz większych i jaśniejszych ekranów LED wydaje się wyczerpywać. Konsumenci są po prostu zmęczeni nadmierną ilością bodźców – komentuje Dagmara Filipiak, szefowa działu retail w JLL. – Sklep przyszłości nie powinien być przedłużeniem smartfona. Powinien być jego przeciwieństwem, miejscem wyciszenia, gdzie kluczową rolę odgrywają naturalne materiały, zredukowany poziom hałasu, odpowiednia gra świateł, a nawet zapach. Klienci szukają fizycznego doświadczenia, którego nie dostaną przez ekran komputera: chcą dotknąć faktury materiału, poczuć zapach, skosztować czegoś na miejscu. To rewolucja w projektowaniu wnętrz handlowych.
Raport JLL obala również powszechny mit, jakoby najmłodsze pokolenie – tzw. „cyfrowi tubylcy” z generacji Z – oczekiwało w sklepach wyłącznie technologicznych fajerwerków. Badanie wskazuje na ciekawą polaryzację pokoleniową.
Aż 53 proc. młodych (generacja Z) ludzi deklaruje, że woli przeglądać ofertę w fizycznym sklepie bez żadnego wpływu algorytmów. 78 proc. milenialsów kupowałoby częściej w sklepach stacjonarnych, gdyby te oferowały cichszą, bardziej przyjazną dla zmysłów przestrzeń. – To najstarsze pokolenie (baby boomers) najchętniej poddaje się technologii. 54 proc. woli zakupy online wspierane przez spersonalizowane rekomendacje – wskazują analitycy JLL. Jak dodają, młode pokolenia, które dorastały z telefonem w ręku, doskonale znają mechanizmy manipulacji algorytmów. Dlatego walczą z nimi, szukając autentyczności w świecie rzeczywistym.
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Technologiczne przebodźcowanie dotyka nie tylko kupujących, lecz również osoby, które sklepy obsługują. 82 proc. pracowników handlu oczekuje od pracodawców projektowania przestrzeni pracy z myślą o ich dobrostanie psychicznym i fizycznym. 53 proc. woli pracować w otoczeniu z mniejszą liczbą ekranów, a 38 proc. przyznaje, że odczuwa presję ciągłego korzystania z technologii. Mimo że miała ona ułatwiać i przyspieszać pracę, w rzeczywistości utrudnia bezpośredni kontakt z klientem.
– Przestańmy traktować technologię jako uniwersalne rozwiązanie każdego problemu w handlu. Jeśli pracownik pierwszej linii jest sfrustrowany skomplikowanymi systemami kasowymi, wszechobecnymi powiadomieniami i ekranami, ucierpi na tym jego samopoczucie, a w konsekwencji jakość obsługi klienta. A przecież to właśnie autentyczny, niewymuszony, ludzki kontakt jest jednym z głównych powodów, dla których konsumenci wciąż wybierają sklepy tradycyjne – podkreśla Maciej Kotowski. – Inwestycja w komfort pracy personelu, zmniejszenie presji cyfrowej i stworzenie mniej przebodźcowanych stref pracy to kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej w retailu.
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Analitycy podkreślają, że polski rynek handlowy jest dojrzały, oferuje większość światowych marek, jest stale napędzany globalnymi trendami. – Stoimy przed perspektywą „zresetowania” podejścia do klienta. Dotychczasowy model optymalizacji powierzchni handlowej i nasycania jej nowinkami technologicznymi ma ustąpić miejsca doświadczeniom opartym na zmysłach, komforcie i redukcji stresu – wskazują. – Sukces odniosą te galerie i marki handlowe, które zrozumieją, że ich największym konkurentem nie jest inny sklep stacjonarny czy kolejna platforma e-commerce. Ich największym konkurentem jest cyfrowe zmęczenie klienta. Wygrają ci, którzy stworzą przestrzeń, w której konsument – człowiek poczuje się po prostu dobrze.
Analitycy zwracają uwagę, że e-commerce na świecie bije kolejne rekordy. W I kwartale tego roku stanowił 16,9 proc. całkowitej sprzedaży w USA. Jednocześnie ponad cztery piąte wydatków konsumentów wciąż przypada na sklepy stacjonarne. Jak podaje JLL, w Polsce ten podział jest jeszcze bardziej wyraźny: e-commerce stanowi dziś ok. 10 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej. Zgodnie z badaniem polskiego zespołu JLL Research, w 2035 r. może osiągnąć już 15 proc.
– Wzrost e-commerce w Polsce jest nieunikniony. Wraz z wymianą pokoleń rośnie biegłość technologiczna konsumentów. Niedługo wszyscy kupujący będą płynnie obsługiwać zakupy z poziomu telefonu w ręku. Dziś wartość e-commerce w Polsce to ok. 92 biliony zł. Prognozowany wzrost oznacza podwojenie tej wartości w ciągu zaledwie dziesięć kolejnych lat – komentuje Jan Jakub Zombirt, szef działu badań w JLL Polska. – Z drugiej strony, spodziewamy się dalszej dominacji formatu stacjonarnego – 85 proc. handlu nadal zostanie w sklepach fizycznych. Połączenie tych dwóch światów to ogromny potencjał, ale też wyzwanie, zarówno dla sieci handlowych, jak i właścicieli nieruchomości i inwestorów.
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