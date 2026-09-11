W I połowie 2026 r. Develia sprzedała 1752 lokale, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, w samym II kwartale 892. W sprawozdaniu za I półrocze podano, że po ośmiu miesiącach sprzedaż urosła do 2306 mieszkań (rok do roku wzrost o 6 proc.), czyli w wakacje spółka podpisała 554 umowy. Cel na cały rok to 3,6-3,8 tys.

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– To było dla nas dobre I półrocze. Liczba przekazanych mieszkań była rekordowa, na co wpłynęło również przejęcie Bouygues Immobilier Polska. Rynek mieszkaniowy pozostawał stabilny – szeroka oferta dawała klientom wybór, a ceny utrzymywały się na relatywnie stałym poziomie. Stabilny popyt potwierdziły także dobre wyniki sprzedaży w okresie wakacyjnym. Koncentrujemy się na rozwoju oferty, głównie w Warszawie, co będzie wspierać naszą sprzedaż w kolejnych miesiącach, – skomentował prezes Andrzej Oślizło. – Branża mierzy się z wieloma czynnikami wpływającymi na koszty realizacji inwestycji – m.in. nowymi regulacjami, sytuacją geopolityczną oraz ograniczoną dostępnością gruntów, także w związku ze zmianami w planowaniu przestrzennym. W dłuższej perspektywie będą one wpływać również na ceny mieszkań. W tych warunkach stawiamy na najbardziej popularne i perspektywiczne lokalizacje, co pozwala nam konsekwentnie realizować nasze założenia i utrzymywać stabilny rozwój spółki, – dodał.

Rekordowe wyniki finansowe Develii po I półroczu

W I połowie 2026 r. kontrolowany przez OFE deweloper zaksięgował 1,89 mld zł skonsolidowanych przychodów, o 155 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynika wprost z większej liczby przekazanych lokali. Develia wydała klucze do 2,57 tys. mieszkań z własnych projektów wobec 1 tys. rok wcześniej – to wzrost o 157 proc. Rentowność brutto skurczyła się jednak z 37 do 27,7 proc., zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 523 mln zł, o 90 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk operacyjny sięgnął 400 mln zł, o 120 proc. więcej rok do roku, a czysty zarobek przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 319 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 84 proc.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 428 mln zł – dwa razy tyle, co rok wcześniej.

W raporcie ujawniono, że po ośmiu miesiącach Develia przekazała 3,13 tys. lokali. Cel na cały rok to 3,75-3,95 tys.

Develia rośnie dzięki przejęciom. Coraz bliżej zakupu Stoczni Cesarskiej

Develia w ostatnich latach odważnie powiększa bank ziemi (to teraz 17,6 tys. lokali), przejmując wycofujących się francuskich deweloperów (Nexity, Bouygues). Wiosną tego roku firma za 550 mln zł kupiła przedwstępnie spółkę z projektem budowy ok. 3 tys. lokali na terenach dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Jest już pozwolenie na budowę I etapu, czyli 388 mieszkań i 31 lokali usługowych – start budowy przewidywany jest w 2027 r.

Akwizycje nie przeszkadzają w wypłacie solidnych dywidend. 30 września na konta inwestorów popłynie 342,8 mln zł, czyli 0,73 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 września. Przy bieżącym kursie (10,32 zł) stopa to wciąż 7,1 proc.

– Mamy bardzo dobrą sytuację płynnościową i jesteśmy przygotowani do finalizacji zakupu terenów dawnej Stoczni Cesarskiej. Kolejny raz z rzędu wypłacimy akcjonariuszom najwyższą w historii spółki dywidendę, co jest możliwe dzięki rekordowemu zyskowi osiągniętemu w ubiegłym roku, – skomentował wiceprezes Paweł Ruszczak.