Firma deweloperska Imperial Capital rozbudowuje bank ziemi i portfel inwestycji mieszkaniowych. W ramach jednej transakcji firma kupiła tereny pod osiedla w Krakowie i w Katowicach. Łączna wartość tych zakupów to ok. 100 mln zł.

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Na działkach deweloper planuje budowę ok. 600 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 30 tys. mkw. Firma ma już ostateczne pozwolenie na budowę mieszkań w Krakowie.

Siłownia, coworking, wybieg dla psów

Deweloper zapowiada wiele udogodnień na osiedlach. To np. sala do jogi, siłownia, sauna, strefa klubowa, strefa coworkingowa, teren rekreacyjny dla psów. Pierwsza inwestycja ma trafić do oferty Imperial Capital na przełomie 2026 i 2027 r.

Budowę pierwszego swojego osiedla z 55 mieszkaniami Imperial Capital rozpoczął dekadę temu. Dziś deweloper buduje ponad 1 tys. lokali. Doliczając lokale w przygotowaniu, portfel firmy obejmuje prawie 3 tys. mieszkań. To ok. 170 tys. mkw. PUM/GLA. Ponad 95 proc. nieruchomości w portfelu jest własnością Grupy, większość ma już pozwolenia na budowę.

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Deweloper wejdzie na nowe rynki

Jak mówi Maciej Trzmielewski, założyciel Imperial Capital, firma konsekwentnie zwiększa skalę działalności. – Naszym celem jest dalsze budowanie krok po kroku dużej, stabilnej platformy deweloperskiej – mówi. Głównym rynkiem dla dewelopera pozostanie Kraków. Imperial Capital przygotowuje się jednak do stopniowego zwiększania skali inwestycji w kolejnych dużych aglomeracjach.