Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy najlepiej oglądać działkę budowlaną

Jaka jest oferta działek pod domy

Ile kosztują działki budowlane

Rynek działek budowlanych ożywia się po zimowym zastoju. Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, zauważa, że liczba poszukujących takich nieruchomości rośnie.

Reklama Reklama

Kiedy szukać idealnej działki pod dom

– To właśnie wczesna wiosna jest najlepszym momentem na ocenę działki budowlanej. Marzec nie upiększa rzeczywistości, pokazuje ją w najtrudniejszych warunkach, ujawniając problemy, których latem często nie widać – mówi Marek Wielgo. – To, co w lipcu wygląda jak idealna działka pod dom, w marcu potrafi zamienić się w podmokły teren z realnym ryzykiem podtopień. Właśnie teraz grunt przechodzi najważniejszy test – a dla kupującego to wiedza bezcenna.

Ekspert podkreśla, że wiosna działa jak naturalny audyt działki. – Jeśli grunt ma na przykład problem z wodą, to właśnie teraz wychodzi to na jaw – mówi. – Ostatnie tygodnie tylko to potwierdzają. Gwałtowna odwilż i szybki spływ wód roztopowych doprowadziły do licznych podtopień w całym kraju. W ciągu jednego dnia strażacy interweniowali niemal 2 tys. razy, głównie w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał jednocześnie ostrzeżenia hydrologiczne dla większości kraju.

To, jak mówi Marek Wielgo, nie są pojedyncze zdarzenia, lecz praktyczny sprawdzian terenu, który pokazuje, czy działka leży w naturalnym obniżeniu, czy znajduje się na drodze spływu wód, oraz czy lokalna infrastruktura radzi sobie z ich odprowadzaniem.

– Widzimy działki, które latem wyglądają jak gotowe pod budowę, a w marcu przypominają rozlewisko. To moment, w którym kupujący może uniknąć bardzo kosztownego błędu – podkreśla.

Oferta działek. Co jest do wzięcia?

Jak zaznacza Marek Wielgo, początek roku sprzyja ocenie przydatności działek do zabudowy. - Jest to jednocześnie ostatni dzwonek dla tych, którzy chcieliby jeszcze w tym roku rozpocząć budowę. – Problem w tym, że wybór parceli jest wyraźnie mniejszy niż przed rokiem – zauważa.

Analityk podaje, przywołując dane przeszukiwarki nieruchomości Adradar: w lutym 2026 r. w całej Polsce było dostępnych ok. 185 tys. unikatowych ogłoszeń działek o różnym przeznaczeniu. To o 12 proc. mniej niż rok wcześniej i aż o 25 proc. mniej niż w lipcu 2024 r., kiedy liczba ofert była największa.

– Co prawda początek 2026 r. przyniósł odbicie i więcej sprzedających zdecydowało się wystawić działki na rynek, ale liczba nowych ogłoszeń była aż o 37 proc. mniejsza niż rok temu. O prawie połowę spadła też liczba działek wycofywanych z rynku – najczęściej po sprzedaży – mówi Marek Wielgo.

Jego zdaniem rynek działek jest dziś bardzo wymagający dla kupujących. – Mamy mniej ofert i ograniczoną skłonność sprzedających do negocjacji, więc presja cenowa pozostaje wysoka – komentuje.

Ile kosztuje działka pod dom

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl zauważa, że „najbardziej spektakularne zmiany widać w cenach”. – W dużych miastach działki coraz częściej kosztują tyle co mieszkania, a czasem nawet więcej – podkreśla Wielgo. – Przykład? Parcela o powierzchni niespełna 700 mkw. na warszawskim Mokotowie kosztuje 4,2 mln zł. Za niespełna 1 tys. mkw. na Pradze-Południe sprzedający żąda 3,3 mln zł. Oferty powyżej 1 mln zł przestają kogokolwiek dziwić.

Foto: mat.prasowe

Można też oczywiście znaleźć także tańsze grunty. W Wawrze za ok. 650 tys. zł można kupić działkę o powierzchni ok. 730 mkw., czyli za tyle, ile kosztuje tam dwupokojowe mieszkanie.

– W innych dużych miastach jest podobnie – za grunt płaci się coraz więcej, często kwoty zbliżone do cen mieszkań – mówi Marek Wielgo.

Według GUS średnia cena działki pod zabudowę mieszkaniową (ok. 1,8 tys. mkw.) w 2024 r. to 280,3 tys. zł. To prawie 20 proc. więcej niż rok wcześniej. W miastach na prawach powiatu było to średnio ponad 900 tys. zł, a w pozostałych rejonach – ok. 187 tys. zł. Rekordy biją zwłaszcza miasta powiatowe w województwach: mazowieckim (ponad 2,9 mln zł), małopolskim (ok. 1,6 mln zł), dolnośląskim (ok. 1,5 mln zł) i pomorskim (ok. 1,4 mln zł).

Jak kupić dobrą działkę pod dom

Marek Wielgo radzi, by szukać przede wszystkim działek z jasną sytuacją planistyczną. – Jeśli teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub sprzedający ma bezterminową decyzję o warunkach zabudowy (WZ), uzyskanie pozwolenia na budowę staje się formalnością – wyjaśnia. – Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy planu nie ma, a o „wuzetkę” musi wystąpić kupujący. Wtedy ryzyko wyraźnie rośnie. Działka uznawana dziś za budowlaną może w ciągu kilku miesięcy stracić ten status. To efekt reformy planistycznej, której kluczowym elementem jest plan ogólny gminy – nadrzędny dokument określający, co i gdzie można budować. Na jego podstawie będą uchwalane nowe plany miejscowe i wydawane decyzje WZ, które odtąd będą ważne tylko pięć lat. Dopóki gmina nie uchwali planu ogólnego – a ma na to czas do połowy roku, ewentualnie do końca wakacji, wydawanie decyzji WZ może być wstrzymane. Ponieważ większość gmin ma opóźnienia, w praktyce oznacza to ryzyko paraliżu inwestycyjnego.

To jednak nie koniec. – Nawet jeśli gmina uchwali plan ogólny na czas, wcale nie oznacza to, że działka pozostanie budowlaną. Może zostać przeznaczona pod zieleń, rekreację, korytarz ekologiczny albo nową drogę – tłumaczy Marek Wielgo. – Innymi słowy: ktoś kupi działkę pięknie położoną przy lesie, nad strumieniem, z cudownym widokiem, a po uchwaleniu planu okaże się, że nie wolno tam budować, bo grunt jest zalewowy albo cenny przyrodniczo. Działka marzeń może więc stać się działką tylko do piknikowania – przestrzega ekspert portalu RynekPierwotny.pl.