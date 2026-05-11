Hiszpańscy żołnierze w czasie ćwiczeń na Łotwie
Albares przekonuje, że Europa musi zbudować własne siły zbrojne, aby jej wrogów, np. Rosji, „nie kusiło wykorzystanie wątpliwości co do tego, czy Amerykanie przyjdą (Europejczykom) na ratunek” – relacjonuje Politico.eu.
– Nie możemy budzić się co rano zastanawiając się, co USA teraz zrobią – stwierdził szef hiszpańskiej dyplomacji. – Nasi obywatele zasługują na więcej – dodał.
Rozmówca Politico stwierdził, że wojna USA i Izraela z Iranem jest decydującym momentem w kwestii europejskiej autonomii strategicznej. – To jest moment suwerenności i niepodległości Europy. Amerykanie nas do tego zapraszają – podkreślił. – Musimy być wolni od bycia zależnym. Wolność od bycia zależnym oznacza bycie wolnym od wymuszania czy chodzi o cła, czy o groźby militarne. I wolność od ponoszenia konsekwencji decyzji kogoś innego – dodał.
– Potrzebujemy armii, wspólnych zdolności obronnych – stwierdził Albares, dodając, że nie należy postrzegać tego apelu jako próby osłabienia NATO. – USA umacniają swoją armię i nikt nie sądzi, że to osłabia NATO. Jeśli NATO nie zapewnia już bezpieczeństwa, jakie dotychczas zapewniało... musimy zrobić więcej jako Europejczycy – dodał.
– Magia NATO polega na tym, że jesteś w NATO i nic się nie wydarzy, bo nikt nie odważy się sprawdzić czy artykuł 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego) naprawdę działa, czy nie – tłumaczył Albares.
Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
– To musimy odtworzyć – odstraszanie. Że jeśli chcesz z nami zadzierać, idź gdzie indziej. Bo będziemy działać wspólnie – dodał szef hiszpańskiego MSZ.
Albares zapewnił, że Hiszpania wierzy w relacje transatlantyckie. – Dla mnie USA są historycznie naturalnym sojusznikiem Europejczyków – podkreślił szef MSZ Hiszpanii, który dodał że mimo to trzeba „zaakceptować, iż administracja Trumpa ma nową wizję i nowe pomysły dotyczące relacji transatlantyckich”.
7. W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich. Zobowiązania i współpraca w tej dziedzinie pozostają zgodne ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która dla państw będących jej członkami pozostaje podstawą ich zbiorowej obrony i forum dla jej wykonywania.
Trump w przeszłości krytykował Hiszpanię za to, że ta wydaje zbyt mało na swoją obronność. W 2014 roku gdy NATO decydowało, iż postulowanym poziomem wydatków na obronność państw członkowskich powinno być 2 proc. PKB, wydatki Hiszpanii na ten cel wynosiły 0,92 proc. PKB. Hiszpania jest jedynym krajem, który na szczycie NATO w 2025 roku oraz niespójne z koncepcją państwa opiekuńczego.
W związku z tym, że Hiszpania odrzuciła postulowany przez Trumpa poziom wydatków prezydent USA jesienią 2025 roku, w czasie spotkania z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem zastanawiał się, czy Hiszpania nie powinna być wyrzucona z NATO. W czasie rozpoczętej przez USA i Izrael wojny z Iranem relacje między Madrytem a Waszyngtonem stały się jeszcze bardziej napięte, po tym jak pojawiła się informacja, że Hiszpania zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów biorących udział w działaniach militarnych przeciw Iranowi.
