Donald Trump
Foto: REUTERS/Nathan Howard
Na szczycie NATO w Hadze w czerwcu 2025 roku zapadła decyzja, że kraje Sojuszu mają przeznaczać na obronność nie 2 proc. PKB, jak postulowano dotychczas, tylko 5 proc. PKB, przy czym 3,5 proc. PKB ma być wydawane bezpośrednio na zwiększenie potencjału obronnego (1,5 proc. PKB należy przeznaczać na ochronę infrastruktury, innowacje i inne potrzeby związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem).
Trump od dawna postulował, by europejscy sojusznicy USA z NATO zwiększyli wydatki na obronność sugerując, że Europa oszczędza na wydatkach na ten cel licząc na to, że bezpieczeństwo zagwarantują jej Stany Zjednoczone. Tymczasem Trump w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku zasugerował, że USA mogłyby nie obronić przed atakiem Rosji tych sojuszników, których wydatki na siły zbrojne nie osiągają postulowanego przez NATO poziomu.
Wydatki na obronność w państwach NATO
Foto: PAP
Podczas szczytu w Hadze jedynym państwem, które nie zgodziło się na zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB była Hiszpania. Premier tego kraju Pedro Sánchez tłumaczył, że taki poziom wydatków na siły zbrojne byłby „niezgodny z hiszpańską wizją świata” oraz niespójny z koncepcją państwa opiekuńczego. Sánchez mówił też, że ważniejsza od wysokości nakładów na obronność jest ich efektywność.
Członek NATO może opuścić Sojusz – o czym stanowi artykuł 13 Traktatu Północnoatlantyckiego – notyfikując decyzję w tej sprawie Stanom Zjednoczonym, które są depozytariuszem Traktatu. Do opuszczenia sojuszu przez jego członka dochodzi rok po takiej notyfikacji. Procedura ta zaczęła obowiązywać po 20 latach obowiązywania Traktatu. Traktat nie przewiduje natomiast procedury usuwania członków NATO przez inne państwa Sojuszu.
- Mieliśmy jednego marudera – mówił w Białym Domu Trump w kontekście wydatków na obronność w NATO. - To była Hiszpania. Powinniście ich spytać, dlaczego są maruderem. Ze względu na wiele rzeczy, które zrobiliśmy, dobrze im idzie. Nie mają żadnego usprawiedliwienia, by tego nie robić (nie wydawać na obronność 5 proc. PKB – red.). Może powinniście ich wyrzucić z NATO, mówiąc szczerze – dodał.
Hiszpania jest członkiem NATO od 1982 roku. Jeszcze w 2024 roku przeznaczała na obronność 1,24 proc. PKB – najmniej w całym Sojuszu. Pierwotnie poziom 2 proc. PKB jeśli chodzi o wydatki na obronność Hiszpania miała osiągnąć w 2029 roku, ale rząd Sáncheza zdecydował się przyspieszyć wzrost wydatków na ten cel – i obecnie już w tym roku wydatki Hiszpanii na siły zbrojne powinny osiągnąć poziom zbliżony do 2 proc. PKB.
Do słów Trumpa odniósł się lider konserwatywnej opozycyjnej Partii Ludowej (PP) Alberto Núñez Feijóo. „Problemem nie jest Hiszpania. Hiszpania jest wiarygodnym partnerem (...). I takim pozostanie” - napisał w serwisie X. Jak dodał tym, komu nie można ufać, jest premier Sánchez. „Hiszpania nie opuści NATO. Sánchez opuści La Moncloa (siedziba hiszpańskiego premiera - red.)” - dodał.
W Hiszpanii znajdują się dwie amerykańskie bazy wojskowe – baza marynarki wojennej w Roście, gdzie stacjonują amerykańskie niszczyciele oraz baza sił powietrznych Moron de la Frontera.
