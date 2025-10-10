Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump sugeruje, że jedno z państw może zostać usunięte z NATO

W czasie spotkania z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem prezydent USA Donald Trump zwrócił uwagę, że NATO niemal jednogłośnie zaakceptowało jego postulat o zwiększeniu postulowanego poziomu wydatków na obronność z 2 proc. na 5 proc. Dodał, że problem jest tylko z jednym sojusznikiem.

Publikacja: 10.10.2025 07:55

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Nathan Howard

Artur Bartkiewicz

Na szczycie NATO w Hadze w czerwcu 2025 roku zapadła decyzja, że kraje Sojuszu mają przeznaczać na obronność nie 2 proc. PKB, jak postulowano dotychczas, tylko 5 proc. PKB, przy czym 3,5 proc. PKB ma być wydawane bezpośrednio na zwiększenie potencjału obronnego (1,5 proc. PKB należy przeznaczać na ochronę infrastruktury, innowacje i inne potrzeby związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem).

Jak premier Hiszpanii uzasadniał to, że jego kraj nie wyda 5 proc. PKB na obronność?

Trump od dawna postulował, by europejscy sojusznicy USA z NATO zwiększyli wydatki na obronność sugerując, że Europa oszczędza na wydatkach na ten cel licząc na to, że bezpieczeństwo zagwarantują jej Stany Zjednoczone. Tymczasem Trump w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku zasugerował, że USA mogłyby nie obronić przed atakiem Rosji tych sojuszników, których wydatki na siły zbrojne nie osiągają postulowanego przez NATO poziomu.

Wydatki na obronność w państwach NATO

Wydatki na obronność w państwach NATO

Foto: PAP

Podczas szczytu w Hadze jedynym państwem, które nie zgodziło się na zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB była Hiszpania. Premier tego kraju Pedro Sánchez tłumaczył, że taki poziom wydatków na siły zbrojne byłby „niezgodny z hiszpańską wizją świata”  oraz niespójny z koncepcją państwa opiekuńczego. Sánchez mówił też, że ważniejsza od wysokości nakładów na obronność jest ich efektywność. 

Czy istnieje procedura usuwania sojusznika z NATO?

Członek NATO może opuścić Sojusz – o czym stanowi artykuł 13 Traktatu Północnoatlantyckiego – notyfikując decyzję w tej sprawie Stanom Zjednoczonym, które są depozytariuszem Traktatu. Do opuszczenia sojuszu przez jego członka dochodzi rok po takiej notyfikacji. Procedura ta zaczęła obowiązywać po 20 latach obowiązywania Traktatu. Traktat nie przewiduje natomiast procedury usuwania członków NATO przez inne państwa Sojuszu. 

Reklama
Reklama

Donald Trump o Hiszpanii: Maruder. Może należy wyrzucić ich z NATO?

- Mieliśmy jednego marudera – mówił w Białym Domu Trump w kontekście wydatków na obronność w NATO. - To była Hiszpania. Powinniście ich spytać, dlaczego są maruderem. Ze względu na wiele rzeczy, które zrobiliśmy, dobrze im idzie. Nie mają żadnego usprawiedliwienia, by tego nie robić (nie wydawać na obronność 5 proc. PKB – red.). Może powinniście ich wyrzucić z NATO, mówiąc szczerze – dodał. 

Hiszpania jest członkiem NATO od 1982 roku. Jeszcze w 2024 roku przeznaczała na obronność 1,24 proc. PKB – najmniej w całym Sojuszu. Pierwotnie poziom 2 proc. PKB jeśli chodzi o wydatki na obronność Hiszpania miała osiągnąć w 2029 roku, ale rząd Sáncheza zdecydował się przyspieszyć wzrost wydatków na ten cel – i obecnie już w tym roku wydatki Hiszpanii na siły zbrojne powinny osiągnąć poziom zbliżony do 2 proc. PKB. 

Do słów Trumpa odniósł się lider konserwatywnej opozycyjnej Partii Ludowej (PP) Alberto Núñez Feijóo. „Problemem nie jest Hiszpania. Hiszpania jest wiarygodnym partnerem (...). I takim pozostanie” - napisał w serwisie X. Jak dodał tym, komu nie można ufać, jest premier Sánchez. „Hiszpania nie opuści NATO. Sánchez opuści La Moncloa (siedziba hiszpańskiego premiera - red.)” - dodał.

W Hiszpanii znajdują się dwie amerykańskie bazy wojskowe – baza marynarki wojennej w Roście, gdzie stacjonują amerykańskie niszczyciele oraz baza sił powietrznych Moron de la Frontera. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Osoby Donald Trump Organizacje NATO

Na szczycie NATO w Hadze w czerwcu 2025 roku zapadła decyzja, że kraje Sojuszu mają przeznaczać na obronność nie 2 proc. PKB, jak postulowano dotychczas, tylko 5 proc. PKB, przy czym 3,5 proc. PKB ma być wydawane bezpośrednio na zwiększenie potencjału obronnego (1,5 proc. PKB należy przeznaczać na ochronę infrastruktury, innowacje i inne potrzeby związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem).

Jak premier Hiszpanii uzasadniał to, że jego kraj nie wyda 5 proc. PKB na obronność?

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Reakcje po ogłoszeniu przez Trumpa, że ​​Izrael i Hamas uzgodniły pierwszy etap zawieszenia broni w
Dyplomacja
Izraelski rząd przyjął porozumienie o zakończeniu wojny. Zawieszenie broni w Strefie Gazy
Strefa Gazy została niemal całkowicie zniszczona w wyniku izraelskiej operacji odwetowej po 7 paździ
Dyplomacja
Pokój na Bliskim Wschodzie? Izrael i Hamas zgadzają się na pierwszy etap planu Donalda Trumpa
Przejście graniczne między Polską a Białorusią w Dorohusku
Dyplomacja
Kulisy otwarcia granicy z Białorusią. Ujawniamy, czego Polska oczekuje od Aleksandra Łukaszenki
Władimir Putin
Dyplomacja
Rosja wypowiada USA umowę. Chodzi o pluton na 17 tys. bomb atomowych
Teheran
Dyplomacja
Irański ambasador: To szokujące, że wszyscy Polacy łączą Iran z Rosją
Reklama
Reklama
e-Wydanie