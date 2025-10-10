Na szczycie NATO w Hadze w czerwcu 2025 roku zapadła decyzja, że kraje Sojuszu mają przeznaczać na obronność nie 2 proc. PKB, jak postulowano dotychczas, tylko 5 proc. PKB, przy czym 3,5 proc. PKB ma być wydawane bezpośrednio na zwiększenie potencjału obronnego (1,5 proc. PKB należy przeznaczać na ochronę infrastruktury, innowacje i inne potrzeby związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem).

Jak premier Hiszpanii uzasadniał to, że jego kraj nie wyda 5 proc. PKB na obronność?

Trump od dawna postulował, by europejscy sojusznicy USA z NATO zwiększyli wydatki na obronność sugerując, że Europa oszczędza na wydatkach na ten cel licząc na to, że bezpieczeństwo zagwarantują jej Stany Zjednoczone. Tymczasem Trump w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku zasugerował, że USA mogłyby nie obronić przed atakiem Rosji tych sojuszników, których wydatki na siły zbrojne nie osiągają postulowanego przez NATO poziomu.

Wydatki na obronność w państwach NATO Foto: PAP

Podczas szczytu w Hadze jedynym państwem, które nie zgodziło się na zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB była Hiszpania. Premier tego kraju Pedro Sánchez tłumaczył, że taki poziom wydatków na siły zbrojne byłby „niezgodny z hiszpańską wizją świata” oraz niespójny z koncepcją państwa opiekuńczego. Sánchez mówił też, że ważniejsza od wysokości nakładów na obronność jest ich efektywność.