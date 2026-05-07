Wizyta odbyła się w czasie wyraźnych napięć między administracją Donalda Trumpa a Stolicą Apostolską.

Według komunikatu Watykanu podczas spotkania doszło do „wymiany poglądów” na temat sytuacji regionalnej i międzynarodowej. Obie strony miały również potwierdzić wolę utrzymania dobrych relacji dwustronnych.

Rubio, który jest praktykującym katolikiem, napisał później w serwisie X, że podkreślił „wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju i godności człowieka”. Z kolei Departament Stanu ocenił, że rozmowy potwierdziły „silne relacje” między USA a Watykanem.

Było to pierwsze spotkanie papieża z przedstawicielem gabinetu Trumpa od blisko roku. Rubio spędził w Pałacu Apostolskim ponad dwie godziny. Oprócz audiencji u papieża rozmawiał także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Trump kontra papież

Do wizyty doszło po serii publicznych ataków Donalda Trumpa na Leona XIV. Prezydent USA krytykował papieża za jego wypowiedzi dotyczące wojny USA i Izraela przeciw Iranowi. Zarzucał Leonowi XIV, że jest „słaby wobec przestępczości” i „fatalny w polityce zagranicznej”.

Publicznie stwierdził też, że nie chce papieża, który uważa, że Iran może posiadać broń nuklearną. W kolejnych wypowiedziach oskarżał Leona XIV o narażanie katolików.

Papież odrzucił te zarzuty. Podkreślił, że Kościół od lat sprzeciwia się wszelkiej broni nuklearnej i apeluje o rozwiązania pokojowe. Zapowiedział również, że nie zamierza rezygnować z krytyki wojny.

– Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, niech robi to zgodnie z prawdą – powiedział Leon XIV.

Papież wcześniej wielokrotnie apelował o negocjacje i zakończenie konfliktu wokół Iranu. Krytykował także groźby zniszczenia irańskiej cywilizacji oraz „iluzję wszechmocy”, która – jego zdaniem – napędza działania wojenne. Mówił także, że nie ma „żadnego interesu” w kłótni z Trumpem.

Trudne relacje USA i Watykanu

Jeszcze przed wizytą ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch zapowiadał, że rozmowa Rubio z papieżem będzie „szczera”. Kardynał Parolin również publicznie stanął w obronie Leona XIV, oceniając ataki Trumpa jako „co najmniej dziwne”.

Rubio tłumaczył, że agenda rozmów obejmowała także kwestie wolności religijnej i pomocy humanitarnej dla Kuby. Przyznał jednak, że po ostatnich wydarzeniach „jest o czym rozmawiać”.

W piątek sekretarz stanu USA ma spotkać się również z premier Włoch Giorgia Meloni, jedną z najbliższych europejskich sojuszniczek Trumpa. Meloni jednocześnie publicznie broniła papieża przed krytyką amerykańskiego prezydenta.