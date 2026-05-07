Papież Leon XIV i Marco Rubio
Wizyta odbyła się w czasie wyraźnych napięć między administracją Donalda Trumpa a Stolicą Apostolską.
Według komunikatu Watykanu podczas spotkania doszło do „wymiany poglądów” na temat sytuacji regionalnej i międzynarodowej. Obie strony miały również potwierdzić wolę utrzymania dobrych relacji dwustronnych.
Rubio, który jest praktykującym katolikiem, napisał później w serwisie X, że podkreślił „wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju i godności człowieka”. Z kolei Departament Stanu ocenił, że rozmowy potwierdziły „silne relacje” między USA a Watykanem.
Było to pierwsze spotkanie papieża z przedstawicielem gabinetu Trumpa od blisko roku. Rubio spędził w Pałacu Apostolskim ponad dwie godziny. Oprócz audiencji u papieża rozmawiał także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.
Do wizyty doszło po serii publicznych ataków Donalda Trumpa na Leona XIV. Prezydent USA krytykował papieża za jego wypowiedzi dotyczące wojny USA i Izraela przeciw Iranowi. Zarzucał Leonowi XIV, że jest „słaby wobec przestępczości” i „fatalny w polityce zagranicznej”.
Publicznie stwierdził też, że nie chce papieża, który uważa, że Iran może posiadać broń nuklearną. W kolejnych wypowiedziach oskarżał Leona XIV o narażanie katolików.
Papież odrzucił te zarzuty. Podkreślił, że Kościół od lat sprzeciwia się wszelkiej broni nuklearnej i apeluje o rozwiązania pokojowe. Zapowiedział również, że nie zamierza rezygnować z krytyki wojny.
– Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, niech robi to zgodnie z prawdą – powiedział Leon XIV.
Papież wcześniej wielokrotnie apelował o negocjacje i zakończenie konfliktu wokół Iranu. Krytykował także groźby zniszczenia irańskiej cywilizacji oraz „iluzję wszechmocy”, która – jego zdaniem – napędza działania wojenne. Mówił także, że nie ma „żadnego interesu” w kłótni z Trumpem.
Jeszcze przed wizytą ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch zapowiadał, że rozmowa Rubio z papieżem będzie „szczera”. Kardynał Parolin również publicznie stanął w obronie Leona XIV, oceniając ataki Trumpa jako „co najmniej dziwne”.
Rubio tłumaczył, że agenda rozmów obejmowała także kwestie wolności religijnej i pomocy humanitarnej dla Kuby. Przyznał jednak, że po ostatnich wydarzeniach „jest o czym rozmawiać”.
W piątek sekretarz stanu USA ma spotkać się również z premier Włoch Giorgia Meloni, jedną z najbliższych europejskich sojuszniczek Trumpa. Meloni jednocześnie publicznie broniła papieża przed krytyką amerykańskiego prezydenta.
