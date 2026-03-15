Leon XIV zabrał głos ws. wojny na Bliskim Wschodzie. Apeluje m.in. do Trumpa

Podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra papież wyraził solidarność z cywilami na Bliskim Wschodzie, którzy cierpią z powodu trwającego tam konfliktu. - Przemoc nigdy nie będzie mogła doprowadzić do sprawiedliwości, stabilności i pokoju, którego oczekują narody - zaznaczył Leon XIV.

Publikacja: 15.03.2026 17:08

Ada Michalak

Od 28 lutego USA i Izrael atakują z powietrza cele w Iranie w ramach operacji Epicka Furia (operacja amerykańska) i Ryczący Lew (operacja izraelska). Iran w odwecie zaczął atakować cele w Izraelu, ale także w krajach Zatoki Perskiej, które są sojusznikami USA – m.in. w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i Bahrajnie. Wcześniej Donald Trump mówił, że ataki na Iran mogą potrwać ok. czterech tygodni, ale zapewniał, że USA są gotowe na dłuższy konflikt. Później nie potrafił jednak wskazać przewidywanego czasu zakończenia działań. – Tak długo, jak będzie trzeba – mówił.

Do konfliktu na Bliskim Wschodzie odniósł się w niedzielę papież Leon XIV, który zaapelował o przerwanie działań zbrojnych.

Papież Leon XIV o konflikcie na Bliskim Wschodzie: Tysiące niewinnych osób zostały zabite

– Od dwóch tygodni narody Bliskiego Wschodu cierpią z powodu okrutnej przemocy wojny. Tysiące niewinnych osób zostały zabite, a wiele zmuszonych było do porzucenia swoich domów. Ponawiam moją modlitewną bliskość ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich w atakach na szkoły, szpitale i osiedla mieszkaniowe – powiedział w niedzielę Leon XIV, podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra. 

Ojciec Święty odniósł się też do niedawnych ataków w Libanie. – Pragnę aby podjęto drogi dialogu, które będą mogły wspierać władze kraju we wprowadzaniu trwałych rozwiązań dla trwającego ciężkiego kryzysu, dla dobra wspólnego wszystkich Libańczyków – zaznaczył papież.

Leon XIV zwrócił się też bezpośrednio do przywódców, którzy odpowiedzialni są za ataki na ludność cywilną. – W imię chrześcijan z Bliskiego Wschodu i wszystkich kobiet oraz mężczyzn dobrej woli zwracam się do rządzących w tym konflikcie: przerwijcie ogień, niech otwarte zostaną drogi dialogu – zaapelował. – Przemoc nigdy nie będzie mogła doprowadzić do sprawiedliwości, stabilności i pokoju, którego oczekują narody – zaznaczył. – Jesteśmy wezwani do przeżywania chrześcijaństwa z otwartymi oczami. Wiara nie jest ślepym aktem, abdykacją rozumu ani ulokowaniem się w jakiejś pewności religijnej, która powoduje, że odwracamy wzrok od świata – dodał papież. 

Ojciec Święty zauważył także, że w obliczu tak wielu konfliktów zbrojnych na świecie, „potrzeba wiary czujnej, uważnej i profetycznej, która otwierałaby oczy na ciemności świata i wnosiła w nie światło Ewangelii poprzez zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości i solidarności”. 

Trzeci tydzień wojny w Iranie 

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się po tym, jak Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.

Eskalacja trwa już trzeci tydzień i nie widać oznak szybkiego zakończenia konfliktu. Według Trumpa Teheran może być gotów do rozmów o zakończeniu walk, jednak proponowane warunki „nie są jeszcze wystarczająco dobre”.

Wojna pochłonęła już ponad 2 tys. ofiar, głównie w Iranie. 

